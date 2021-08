Deputados repercutem a abertura da CPI das associações de policiais militares; veja próximos passos

Deputados estaduais cearenses repercutiram a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) durante sessão desta quinta-feira (12), na Assembleia Legislativa do Ceará. O colegiado irá investigar a financiamento de Associações de Policiais Militares no Estado, por suposto envolvimento no último motim da PM, ocorrido em fevereiro do ano passado.

Os parlamentares se dividem sobre a abertura da discussão, e há divergência no posicionamento de representantes da base e oposição do governo.

A CPI é fruto de um requerimento protocolado por Romeu Aldigueri (PDT) ainda no ano passado e contou com a assinatura de 30 parlamentares. No pedido, o pedetista afirma que associações ligadas a policiais e bombeiros militares teriam agido como "sindicatos" durante a paralisação da categoria em 2020, o que desrespeitaria a legislação militar em vigor. O presidente da casa, Evandro Leitão (PDT), leu o parecer favorável da procuradoria da Casa em plenário e determinou a abertura do colegiado. Agora, os partidos com representação na Assembleia terão prazo para que indiquem os membros da comissão. Duas outras CPIs foram arquivadas na AL nesta quinta. Uma delas para investigar irregularidades em diplomas de faculdades do Ceará e outra para investigação de problemas nos serviços de fornecimento de energia elétrica pela Enel. As investigações foram encerradas "diante da ausência de um dos pressupostos necessários às suas instalações, conforme parecer da Procuradoria da Casa", esclareceu Evandro Leitão. 120 dias É o prazo para a realização dos trabalhos na CPI após a instalação

Na próxima terça-feira (16), uma reunião de líderes definirá quem irá ocupar as funções de presidente, relator e membros titulares e suplentes. Leia mais PontoPoder Assembleia Legislativa instala CPI para investigar Associações de Policiais Militares do Ceará Segurança Governo restringe repasses, e AL quer investigar associações Legenda: Deputado Romeu Aldigueri apresentou requerimento pela abertura da CPI ainda em fevereiro do ano passado Foto: Assembleia Legislativa

Repercussão Para Elmano Freitas, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na AL, “não é possível que associações recreativas de policiais se transformem em financiamento de motim. A CPI precisa separar quem efetivamente fez isso de quem não praticou", destacou. Na oposição ao governo, e ligado à categoria dos policiais militares, Soldado Noélio (Pros) já havia assinado o pedido de abertura da CPI no ano passado, mas argumentou que está havendo uso político do caso, já que líderes opositores no Estado são ligados à PM, como é o caso do deputado federal Capitão Wagner (Pros). O deputado é autor de um requerimento para abertura de uma segunda comissão de inquérito. Nesse pedido, ele quer investigar possível envolvimento de parlamentares com facções criminosas no Ceará. Soldado Noélio (Pros) Deputado estadual Vamos insistir que a prioridade hoje é a investigação das facções criminosas. Será que essa é a prioridade da população? Legenda: Soldado Noélio é autor de uma CPI que pode investigar possível envolvimento de políticos com grupos criminosos no Ceará Foto: Assembleia Legislativa

O deputado Júlio César (Cidadania), que é líder do governo Camilo Santana (PT) na Casa, argumenta que esse é um bom momento para dar seguimento à abertura do inquérito, visto que a Justiça determinou quebras de sigilo no caso dos motins. O caso, no entanto, segue em segredo de Justiça.

Júlio César (Cidadania) Deputado, líder do governo Se forem comprovados os indícios de utilização indevida dos recursos arrecadados [...] para apoiar o motim, nós vamos sugerir ao Ministério Público e ao poder judiciário para adotar as medidas.

Osmar Baquit (PDT) também saiu em defesa da CPI. “Acho importante apurar tudo. Que nada fique escondido. Apurar realmente se esses recursos foram para financiar greve, que tipo de utilização foi feita por esses recursos”, disse. Legenda: Renato Roseno (PSOL) argumenta que abrir a CPI para investigar associações de militares é uma manobra política na AL Foto: Assembleia Legislativa

Já o deputado Renato Roseno (PSOL), que faz parte da oposição ao Governo na AL, argumentou que pode estar havendo um uso político da CPI.

“Acho que o caminho que o governo escolheu não é o mais adequado para enfrentar essa questão. O mais adequado é fortalecer a Investigação que está em curso, o MPCE está fazendo isso. É também fortalecer a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública”.