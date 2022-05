Deputados da CPI da AL-CE visitam associações de PMs e falam em separar "joio no meio do trigo"

Os deputados que integram a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Associações Militares, na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), visitaram nesta terça-feira (10) duas entidades que atuam junto a policiais e bombeiros em Fortaleza. As lideranças políticas, na ocasião, voltaram a ressaltar que “é preciso separar o joio do trigo”, em referência a associações que teriam movimentação suspeita nas vésperas do motim da PM no Estado, em 2020.

Após convite dos presidentes, os parlamentares visitaram a Associação dos Praças do Ceará (Asprac) e a Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos do Estado do Ceará (ABSS).

Convidados a depor na CPI na condição de testemunha e após terem sido sabatinados pelos deputados durante as sessões na Assembleia Legislativa do Ceará, os diretores das entidades formalizaram convite para uma visita dos membros do colegiado.

A primeira visita ocorreu na Asprac, na qual estiveram o presidente da CPI, Salmito Filho (PDT), e o relator, Elmano Freitas (PT). Ao serem recebidos, os dois reforçaram a ideia de que a entidade dá exemplo de “organização e governança”.

Elmano Freitas (PT) Relator da CPI das Associações “Se encontrarmos algum joio no meio do trigo, o joio será dito que é joio e o trigo será dito que é trigo. É nossa missão que foi dada pelos deputados”.

O mesmo posicionamento vem sendo adotado pelo presidente, Salmito Filho, que, ao tratar das estratégias da CPI, reitera a existência de “um trabalho sério” entre as entidades.

Legenda: Relator da CPI, deputado Elmano Freitas (PT) destacou boa estrutura e governança na Asprac Foto: Felipe Azevedo

"A investigação existe justamente para separar o joiO do trigo, mostrar uma entidade que funciona bem para os seus associados, que respeita a contribuição que cada associado faz mentalmente", destacou o presidente da CPI.

Na Asprac os deputados foram recebidos pelo presidente Eliziano Queiroz, que guiou a visita pelos principais setores da instituição. Ao final, os deputados foram recebidos na sala da presidência para um momento de confraternização.

ABSS

Na segunda parte da agenda os parlamentares visitaram a Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos do estado do Ceará (ABSS) e foram recepcionados pelo tenente Eriano Santabaia, que dirige a instituição.

Nessa agenda específica, estiveram também os deputados Queiroz Filho (PTD) e Soldado Noélio (União Brasil), único membro titular da CPI que faz parte do grupo de oposição.

Através das redes sociais, Soldado Noélio repetiu a posição que mantém durante as sessões da CPI e destacou a importância das associações.

"Eles fazem um trabalho de amparo aos profissionais, com um epaço de lazer amplo para o policial vir com a família. O policial passa a vida toda resolvendo problemas dos outros, e precisa de um momento de lazer", destacou.