Deputados aprovam em plenário as contas de governo de Camilo relativas a 2021

Deputados estaduais aprovaram, nesta quarta-feira (23), em plenário, as contas de 2021 da gestão de Camilo Santana (PT). Na terça (22), a Comissão de Orçamento da Casa também deu aval integral ao relatório financeiro. Dos 31 parlamentares presentes, 28 votaram favoráveis. Não houve abstenções nem rejeições ao texto.

Os votos, contudo, foram secretos. Esta pode ser a última vez que as contas das gestões são julgadas de forma oculta, já que a Casa aprovou, nesta mesma data, uma emenda à Constituição Estadual que institui a obrigatoriedade do voto aberto em ocasiões como essa.

A Casa analisou o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE) sobre o exercício financeiro de 2021. O documento, contudo, tinha ressalva no que diz respeito ao uso de créditos adicionais no orçamento sem a prévia autorização do Poder Legislativo.

Essa observação foi ignorada pela comissão da Assembleia, que emitiu parecer de aprovação integral, seguido pelos deputados em plenário.

"Os votos da maioria dos conselheiros, pricipalmente os tidos como técnicos, recomendaram e demonstraram que todas aquelas atecnias que foram apresentadas foram justificadas pelas adversidades do momento. Isso foi dito pelos próprios votos dos conselheiros, principalmnente o do Edilberto, que foi o voto que abriu divergência do voto da relatora Soraia Victor", disse Júlio Cesar Filho (PT), líder do governo.

Votado no fim de outubro, o relatório das contas no TCE recebeu 4 votos favoráveis e 3 contrários à aprovação.