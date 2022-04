Deputados aprovam cota para dependentes de policiais penais nos colégios da Polícia Militar no Ceará

Filhos ou outros dependentes de policiais penais do Ceará poderão ter vagas reservadas nos colégios da Polícia Militar. Nesta quarta-feira (6), a proposta foi aprovada pelos deputados estaduais do Ceará. Agora, o texto segue para sanção da governadora Izolda Cela (PDT).

A matéria é de autoria do deputado Júlio César Filho (PT) e tem como coautores os deputados Augusta Brito, Fernando Santana e Elmano Freitas, todos do PT.

"É uma iniciativa que possibilita o acesso à educação de qualidade para as filhas e os filhos dos policiais penais. Hoje, o Ceará conta com quatro unidades do Colégio da Polícia Militar, instaladas em Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral. A instituição tem se consolidado como referência em educação, tendo alcançado o 1° lugar no Enem entre as escolas públicas do estado", ressaltou Júlio César.

"Objetiva-se (...), dentre outras disposições, passar a prever, como medida de justiça, o direito de matrícula nos colégios militares estaduais de dependentes da Polícia Civil, da Perícia Forense e da Polícia Penal, falecidos no estrito cumprimento do dever legal, em razão de operação ou ação inerente à missão institucional do respectivo órgão", justifica a mensagem.