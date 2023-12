Deputada Tabata Amaral sofre tentativa de assalto em São Paulo: 'muito pesado'; veja vídeo

A deputada Tabata Amaral (PSB-SP), revelou, neste sábado (9), que passou por uma tentativa de assalto enquanto retornava de um evento do partido no bairro Bela Vista, em São Paulo. Segundo a parlamentar, o suspeito quebrou o vidro do carro com um soco, tentando pegar seu celular.

"Veio um homem, deu um murro, quebrou o vidro, o chão cheio de estilhaços. Graças a Deus a gente está bem, o soco não me pegou. Os estilhaços só pegaram minha mão e minha boca mesmo. Mas, muito, muito pesado", descreveu ela no Instagram.

Tabata revelou ainda que ela e o motorista conseguiram jogar o celular no chão e evitaram que o roubo fosse concretizado. "Sei que muitas pessoas passaram por situações muito piores. O que vale dizer agora é sou muito grata a Deus, que o murro não me acertou. Temos que nos agarrar para lutar para mudar a situação, para de fato não achar que as coisas estão boas. Isso não é razoável", disse.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que "até o momento a Polícia Civil não localizou o registro da ocorrência".