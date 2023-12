PontoPoder Cafezinho: Troca-troca de presidentes de partido no Ceará muda o jogo eleitoral para 2024

O episódio #115 do PontoPoder Cafezinho deste sábado (9) vai abordar como o troca-troca de presidentes de partidos no Ceará deve afetar a disputa eleitoral para 2024.

Partidos de centro, direita e esquerda com menor quantidade de quadros eleitos no Estado, mas com expressão nacional e capital político, têm passado por mudanças de comando em busca de fortalecer alianças e atrair filiações. A modificação na presidência estadual levou legendas como Republicanos, PSB e Podemos, por exemplo, a embarcar de vez na base do Governo do Ceará.

A apresentação e edição do PontoPoder Cafezinho é do editor e colunista Wagner Mendes, que recebeu os repórteres Igor Cavalcante e Alessandra Castro para discutir os impactos das movimentações para as eleições municipais do ano que vem.

