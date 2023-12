Posse de Milei na Argentina contará com a presença de Bolsonaro e Carmelo Neto; veja políticos

A posse de Javier Milei como novo presidente da Argentina, no próximo domingo (10), contará com a presença de autoridades e políticos brasileiros, como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado estadual pelo Ceará, Carmelo Neto (PL).

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice, Geraldo Alckmin (PSB), não irão a Buenos Aires e serão representados pelo chanceler Mauro Vieira, segundo informações da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do Governo Federal.

Dentre os governadores brasileiros, apenas Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, confirmou que irá ao evento, de acordo com o site CNN Brasil.

Legenda: Carmelo Neto é presidente do PL no Ceará, partido do qual Bolsonaro faz parte nacionalmente Foto: Thiago Gadelha

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro brasileiro a ser convidado para o evento e levará uma comitiva, composta pela sua esposa Michelle Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PL-PI), o deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra (MDB-RS) e o deputado estadual cearense Carmelo Neto, entre outros políticos.

Confira a lista de políticos brasileiros confirmados:

Deputados federais

Bia Kicis (PL-DF)

Cabo Gilberto Silva (PL-PB)

Capitão Alberto Neto (PL-AM)

Coronel Chrisóstomo (PL-RO)

Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

Evair de Melo (PL-ES)

José Medeiros (PL-MT)

Mauricio Marcon (PL-RS)

Messias Donato (Republicanos-ES)

Osmar Terra (MDB-RS), Padovani (União-PR)

Paulo Bilynskyj (PL-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS)

Rodrigo Valadares (PL-SE)

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Zé Trovão (PL-SC)

Deputados estaduais

Carmelo Neto (PL-CE)

Lucas Bove (PL-SP)

Senadores

Ciro Nogueira (PL-PI)

Jorge Seif (PL-SC)

Bolsonaro, que teve o passaporte apreendido em maio deste ano após autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou petição informando da viagem que faria para acompanhar a posse. A apreensão do documento ocorreu em operação sobre suposto esquema de falsificação de dados em cartões de vacinação.

Carmelo Neto assumiu a presidência do PL no Ceará após desistir da pré-candidatura a prefeito de Fortaleza. Desde 2021, o partido representa o maior expoente da extrema-direita em solo brasileiro. Na quarta-feira (6), Carmelo Neto se reuniu com Bolsonaro e com o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, para apresentar o planejamento estratégico do partido em território cearense para 2023.

Segundo informações do portal Terra, Javier Milei irá se diferenciar de seus antecessores na presidência da Argentina. Elee fará uma cerimônia de posse mais parecida com a norte-americana, com direito a discurso em frente ao Congresso Nacional e atos dentro e fora do prédio legislativo, bem como na Casa Rosada - residência oficial do presidente da Argentina.