De 'bengalada' em Sarto à quebra-quebra em motel: veja histórico de escândalos de Carlomano Marques

De fala erudita, mas "pavio curto", Carlomano Marques (MDB) é uma das figuras políticas que acumula vitórias e desgastes ao longo dos seus 35 anos de vida pública. Médico de formação, iniciou a carreira pública aos 34 anos, em 1988, ao ser eleito vereador de Fortaleza.

Depois disso, foi sete vezes deputado estadual até ser eleito prefeito de Pacatuba pela primeira vez, em 2016. Agora, no seu segundo mandato, acabou sendo afastado do comando da cidade por 180 dias, após ser alvo de mandado prisão em uma investigação que apura lavagem de dinheiro da administração.

Foi em sua passagem pela Assembleia Legislativa do Ceará, no entanto, que os principais escândalos envolvendo o gestor de Pacatuba começaram a ocorrer. Quando parlamentar, ele protagonizou embates com colegas favoráveis e contrários ao Governo Estadual. Apresentava-se como independente, mas tal hora flanava entre base e oposição. Para colegas de tribuna à época, Carlomano era um "sobrenadante de governos" — flutuava ao redor das gestões, nunca tão longe, para ter pleitos atendidos.

Bem votado e um excelente orador, quando resolvia apoiar o Governo, era um dos melhores na tribuna para defender pautas e projetos da gestão. Quando saía da situação, críticas "eruditas" também chegavam. Em várias sessões, era recorrente sua presença no Primeiro Expediente, independente de qual fosse o tema.

'Bengalada' em Sarto

Apesar de ser bom de fala, às vezes era o bate-boca e trocas de farpas que o dominavam. Foi numa dessa, inclusive, que ele acabou jogando sua bengala "nos peitos" do hoje prefeito José Sarto (PDT), à época deputado estadual, como relembram colegas da Casa à época que preferiram não se identificar.

Legenda: Carlomano Marques foi deputado estadual por sete mandatos, até ser eleito prefeito de Pacatuba e renunciar para assumir o comando o mandato em 1º de janeiro de 2017 Foto: José Leomar

O episódio ocorreu em novembro de 2007, quando Carlomano interrompeu uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia aos gritos. Na ocasião, ele disse que iria renunciar à vaga no colegiado porque não iria ser comandado por um "canalha", em referência ao então deputado José Sarto, que presidia a CCJ. Sarto respondeu, e os "insultos múltuos" continuaram enquanto os dois estavam separados por uma mesa. Em meio ao bate-boca, Carlomano joga sua bengala para "pegar nos peitos de Sarto", mas o objeto não o atingiu, conforme relatam colegas da época.

Espantados com o nível que chegou a discussão, deputados e assessores que participavam da reunião levantaram para "apartar" e evitar que os dois chegassem às vias de fato.

Em meio ao bate-boca, Carlomano Marques lembrou que conhecia Sarto desde o tempo que ambos eram da Câmara de Fortaleza e que os dois se conheciam bem. Depois do episódio, o então governador Cid Gomes precisou acalmar acalmar os ânimos de seus aliados para que sua base não rachasse. À época, ele pediu que Sarto não abrisse uma representação no Conselho de Ética da Assembleia contra Carlomano.

Depois de um tempo, o episódio foi superado entre os dois. Nas redes sociais, em 2021, Carlomano postou uma foto com Sarto, onde o chama de "amigo".

A assessoria do prefeito de Fortaleza foi procurada para comentar o caso, mas preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

Quebra-quebra em motel

Um outro episódio polêmico na vida de Carlomano Marques foi o "quebra-quebra" que o então parlamentar causou em um motel de Fortaleza, em janeiro de 2009. O fato ocorreu no antigo "Tantra Motel", que ficava próximo à Assembleia Legislativa, na Av. Gov. Raul Barbosa.

Quando estava quase amanhecendo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para ir ao local, porque um cliente estaria quebrando vários objetos em uma das suítes. Ao chegar ao local, os policiais viram que tratava-se do então deputado Carlomano Marques.

A irmã do parlamentar, a médica Maria Magaly Marques, foi chamada ao local. Ao chegar no local, ela se comprometeu a pagar todo o prejuízo, o que fez o estabelecimento desistir de prestar queixa. Não se sabe, no entanto, o que teria causado o episódio de fúria no então parlamentar.

Condenação TRE-CE

Em 2012, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) chegou a condenar Carlomano Marques por captação ilícita de sufrágio, também conhecida como compra de voto, nas eleições de 2010. A compra de votos estaria sendo mediada pela sua irmã Magaly, que oferecia consultas grátis no comitê de Carlomano. Ele recorreu da decisão e concluiu o seu mandato como deputado.

Operação Polímata

Legenda: Ao todo, 23 pessoas foram alvos de mandado de prisão na operação que apura contratos irregulares na Prefeitura de Pacatuba Foto: Ismael Gomes

O escândalo mais recente envolvendo Carlomano Marques ocorreu na última terça (18). Agora, o episódio o afetou como prefeito de Pacatuba. Na terça, o Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap) em conjunto com a Polícia Civil, deflagrou a operação Polímata, que apura lavagem de dinheiro em contratos irregulares da administração municipal.

Ao todo, 23 pessoas foram presas e 37 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Fortaleza, Pacatuba, Caucaia, Horizonte e Iguatu. Um dos alvos dos mandados, inclusive, foi o próprio gestor.

Ao receber a informação sobre sua prisão, Carlomano Marques passou mal e precisou ser hospitalizado em uma unidade de saúde de Fortaleza. Nesta quinta-feira (20), a defesa do prefeito informou que ele precisou ser transferido para a UTI devido a complicações renais decorrentes de uma pneumonia.

No hospital, ele está sob escolta policial. Além da prisão, a Justiça também determinou o afastamento por 180 dias do gestor e de secretários do município que também foram presos na operação.

Com o afastamento, o vice-prefeito de Pacatuba, Rafael Marques (MDB), sobrinho de Carlomano, assumiu o comando da cidade na última quarta-feira (19).