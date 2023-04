Após posse, prefeito interino de Pacatuba mira candidatura em 2024: 'tenho esse sonho'

Após tomar posse na Prefeitura de Pacatuba nesta quarta-feira (19), o prefeito interino da cidade, Rafael Marques (MDB), já está mirando lançar candidatura nas eleições de 2024. Dessa vez, ele não seria o segundo na escala de sucessão ao município, e sim o cabeça da chapa.

"Eu tenho esse sonho, mas tudo é no tempo de Deus", reforçou ao ser questionado.

Na eleição de 2020, Rafael Marques saiu como candidato a vice na chapa de Carlomano Marques (MDB), que é seu tio. Com a prisão e o afastamento do então gestor por 180 dias, na última terça (18), devido à investigação que apura lavagem de dinheiro no município, o comando de Pacatuba passou para Rafael. Ele foi empossado como prefeito interino pela Câmara na tarde desta quarta.

Rafael Marques Prefeito interino de Pacatuba "Por que eu vim hoje tomar posse? Porque quem não pode ser prejudicado é a população pacatubana. As pessoas não podem ser prejudicadas por estarem em um município sem prefeito. Então, como a desembargadora determinou a posse do vice-prefeito, eu vim aqui hoje tomar posse na Câmara. Vamos esperar os acontecimentos. Quem for culpado, que pague"

Revogação de redução em auxílio

Após a cerimônia de posse na Câmara Municipal, Rafael deu uma nova entrevista à imprensa. Na ocasião, ele já anunciou mudanças em relação à gestão de seu tio. A primeira delas, segundo ele, será a revogação da redução no auxílio deslocamento dos professores.

Rafael Marques (MDB) Prefeito interino de Pacatuba "Na gestão até semana passada, o motivo era a questão financeira do município (para reduzir o valor do auxílio). (...) Mas quando foi feito (o cálculo) na ponta do lápis, não compensou. Por isso, o meu primeiro ato como prefeito é revogar essa decisão. Eu como prefeito determinei para revogar e vai ser votada na próxima sessão pelos vereadores"

Na semana passada, os vereadores da cidade aprovaram um projeto de lei, enviado pelo Poder Executivo, que muda o cálculo do auxílio deslocamento dos professores. O novo cálculo, segundo os docentes, diminuiria o valor por considerar apenas os limites de Pacatuba. Dessa forma, os docentes que moram fora da cidade seriam os principais impactados, por se deslocarem por distâncias maiores e ainda receberem menos.

Nessa terça, os professores protestaram contra a medida na Câmara. Em paralelo, o Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Polícia Civil cumpriam mandados de prisão e de busca e apreensão contra o prefeito afastado Carlomano Marques e metade do secretariado de Pacatuba.

Saúde do tio

Questionado sobre a saúde de seu tio, que passou mal ao ser informado de sua prisão, Rafael disse que ele segue internado em um hospital particular de Fortaleza, mas está "estável".

Carlomano Marques está hospitalizado sob escolta policial.