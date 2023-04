Prefeito afastado de Pacatuba tem piora e é encaminhado à UTI; defesa pede revogação da prisão

O prefeito afastado de Pacatuba, Carlomano Marques, teve uma piora do quadro clínico e foi encaminhado a uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em hospital particular de Fortaleza. Segundo relatório médico, encaminhado a esta coluna pela defesa, ele encontra-se "estável", mas com peneumonia, complicações cardíacas e "piora da função renal".

Diante da situação delicada, o advogado Leandro Vasques, que comanda a defesa de Carlomano, solicitou à desembargadora Vanja Fontenele a revogação da prisão temporária.

"Considerando a persistência da gravidade do quadro de saúde do peticionante, inclusive com piora da função renal e permanência em unidade de terapia intensiva, é que se reitera o pleito de revogação da prisão temporária", diz o documento.

Operação no município

O gestor foi afastado do cargo e teve mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará em operação do Ministério Público.

As suspeitas são de contratações irregulares de servidores pela Prefeitura. Ao todo, 23 pessoas foram presas, entre elas o prefeito e 8 secretários.

A suspeita é de desvios de R$ 19 milhões. O vice-prefeito Rafael Marques, sobrinho de Carlomano, já assumiu o comando do Município.