Datafolha: André Fernandes tem 33%; Evandro Leitão, 31%; Capitão Wagner, 17%, e José Sarto, 14%

A última rodada da pesquisa Datafolha para a disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada neste sábado (5), véspera das eleições, mostra André Fernandes (PL) com 33% das intenções de votos válidos do eleitorado, seguido de Evandro Leitão (PT), que aparece com 31%.

Em seguida, estão Capitão Wagner (União Brasil), com 17%, José Sarto (PDT), com 14%, e Eduardo Girão (Novo), com 3%.

Outros concorrentes às eleições municipais, como Tércio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade), foram pontuados com 1% das intenções de voto. Zé Batista (PSTU) e Chico Malta, do PCB, foram citados, mas não pontuaram.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

O levantamento foi feito nos dias 4 e 5 de outubro de 2024, a partir de 1.134 entrevistas presenciais na cidade. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, dentro de um nível de confiança de 95%.

A pesquisa Datafolha foi contratada pelo jornal O Povo e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo CE-03351/2024.

Votos válidos: veja os resultados