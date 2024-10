Batalha jurídica: 10 candidatos a prefeito no Ceará estão indeferidos e aguardam decisão de recursos

Dez concorrentes ao cargo de prefeito em cidades do Ceará estão com as candidaturas indeferidas, mas entraram com recursos contra o impedimento e aguardam uma decisão definitiva do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, outros três postulantes aos executivos municipais estão com o status “indeferido”.

É o que aponta um levantamento do Diário do Nordeste, com base nos dados do TSE. No sistema de divulgação de candidaturas, o órgão classifica as duas situações da seguinte forma:

Indeferido em prazo recursal ou com recurso - Candidatura não regular e com pedido de registro julgado indeferido; no entanto, há recurso interposto contra essa decisão e aguarda julgamento por instância superior.

A situação dos postulantes pode mudar a qualquer momento, já que o sistema eleitoral é atualizado constantemente, a depender das movimentações do Judiciário.

Um dos exemplos de atualização vem de Baturité. Candidato à reeleição na cidade, o prefeito Hérberlh Mota (Republicanos) constava na lista dos indeferidos com recurso até a última quarta-feira (2). No entanto, após a mais nova movimentação judicial, o político está com o status de “deferido com recurso”.