Damares Alves diz tratar paralisia facial causada por herpes-zóster

Damara Alves revelou estar com paralisia facial causada por herpes-zóster, que gerou sequelas no rosto. Em postagem publicada nas redes sociais nesta terça-feira (7), a senadora detalhou que precisou ser internada quando teve a doença pelo vírus da catapora há três semanas.

Por isso, tem usado máscara no Congresso a fim de não expor as outras pessoas à condição. "Há cerca de três semanas fui acometida pela herpes-zoster, doença causada pela reativação do vírus causador da catapora. Minha infecção ocorreu no ouvido, caso raro, e causou uma paralisia facial. Fiquei internada alguns dias", disse.

Damara Alves Senadora "Faço tratamento para amenizar a situação. Estou bem e trabalhando, mas nem preciso explicar o quanto é constrangedor para uma mulher passar por isso, por isso fico triste com a falta de empatia. Imagino o que passaram tantas pessoas que são acometidas pela mesma doença. Por isso o melhor caminho é a prevenção".

Sobre a doença

A herpes-zóster é causada pelo mesmo vírus que causa a catapora, podendo se manifestar quando o sistema imunológico está frágil. Conforme o portal O Globo, esse tipo de herpes pode ser tratado com medicamentos e prevenido com vacinação.

Em publicações recentes, Damares incentivou a vacinação contra herpes para idosos e ainda respondeu questionamentos sobre o uso de máscaras, apesar de não ter adotado o uso durante o período de maior contágio da Covid-19.

"A Sociedade Brasileira de Imunizações indica a vacina para pessoas com mais de 50 anos, sendo recomendado de rotina para pessoas acima de 60 anos. Se você teve catapora na infância, como eu, saiba que o vírus já está em você", acrescentou.