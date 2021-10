'Dá tiro de feijão quando invadirem tua casa', diz Bolsonaro para críticas da esquerda sobre armas

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) direcionou críticas a militantes de esquerda que o condenam por incentivar o armamento da população e supostamente ignorar a pauta da fome.

"A esquerda fala que a gente não come arma, come feijão. Mas quando alguém invadir a tua casa, tu dá tiro de feijão nele", disparou.

Declaração ocorreu em conversa do chefe do Executivo Nacional com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã sexta-feira (1º). Falas foram publicadas em canal bolsonarista no YouTube.

Apoio ao armamento da população

Bolsonaro teceu o comentário após questionamentos de apoiadores sobre o apoio dele ao armamento da população. No momento, ele chegou a dizer que recebeu um vídeo de Lula falando sobre o assunto.

"O Lula acabou de dizer chegou um vídeo pra mim, que ele disse que vai desarmar o povo", indicou o presidente, após apresentar dado sobre Santa Catarina, "o estado mais armado", segundo ele.

“Vocês sabiam que Santa Catarina é o estado que tem o menor percentual de mortes por milhão de habitantes? É o estado mais armado. Quanto mais armas, menos violência", defendeu.