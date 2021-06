Carlos Wizard chega à CPI da Covid segurando cartaz com referência à Bíblia

A CPI da Covid ouve o empresário Carlos Wizard Martins nesta quarta-feira (30). Ele é apontado como membro do “gabinete paralelo” de aconselhamento ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no enfrentamento à pandemia, além de integrar a lista dos primeiros 14 investigados da comissão. A sessão é às 9h. Acompanhe o depoimento ao vivo

[10h20] - Presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) discordam sobre requerimentos envolvendo o Amazonas, em especial sobre o depoimento do deputado estadual Fausto Junior, relator da CPI da Saúde realizada na Assembleia Legislativa do estado em 2020, criada para investigar a ocorrências de atos administrativos ilícitos durante a crise sanitária. "Vossa Excelência quer fazer da CPI uma antecipação das eleições de 2022", diz Braga. "São claras as evidências de corrupção", afirma Aziz. [10:00] - O empresário Carlos Wizard Martins chegou ao Senado para prestar depoimento. O depoente caminhou em direção à sala de comissões segurando placa: "Isaías 41:40", se referindo a um versículo da Bíblia. livro de Isaías Bíblia Sagrada "Por isso não tema, pois, estou com você; não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei; eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." Legenda: Empresário chegou à Casa legislativa segurando uma placa escrita "Isaías 41:10" Foto: Agência Senado Carlos Wizard na CPI Inicialmente, o depoimento dele estava marcado para acontecer no dia 17 de junho, mas Wizard não compareceu a oitiva. Segundo o seu advogado, ele estaria nos Estados Unidos por motivos de doença na família. Após denúncia de propina em compra de vacinas, representante é convocado à CPI da Covid-19 Ao saber que seria convocado pela comissão, o empresário tentou ser ouvido por videoconferência, o que lhe foi negado. Apesar de ter obtido habeas corpus, concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso para não responder a perguntas que o incriminassem, o Wizard, que estaria nos Estados Unidos desde 30 de março, não se apresentou ao colegiado, o que fez o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), definir à época como um desrespeito.

"O que me espanta é um cidadão procurar o Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus para vir a essa CPI e ficar em silêncio nas perguntas que forem feitas a ele e ele não aparecer", condenou Aziz.

Após os integrantes da comissão decidirem que, além do pedido de condução coercitiva autorizado pelo STF, eles acionariam a Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal) para localizar Wizard, advogados do empresário procuraram os senadores e informaram que o cliente se apresentaria em data e hora agendadas pela comissão.

O empresário retornou ao Brasil nesta segunda-feira (28). A Justiça Federal em Campinas, São Paulo, autorizou a retenção de seu passaporte, o que foi feito assim que ele desembarcou no Aeroporto de Viracopos.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) foi o autor da convocação de Wizard. O parlamentar julga ser essencial “esclarecer os detalhes de um 'ministério paralelo da saúde', responsável pelo aconselhamento extraoficial do governo federal com relação às medidas de enfrentamento da pandemia, incluindo a sugestão de utilização de medicamentos sem eficácia comprovada e o apoio a teorias como a da imunidade de rebanho”.

A quebra de sigilos bancário, telefônico, telemático e fiscal de Wizard já foram aprovados pela CPI.

Gabinete paralelo

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, em depoimento à comissão, afirmou que o empresário atuou informalmente como seu conselheiro por um mês. Assim como ele, Pazuello também compõem o rol de investigados da CPI. Ex-esposa de Eduardo Pazuello procura CPI da Covid para depor, diz colunista

Em junho de 2020, Wizard desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e também deixou o cargo de conselheiro do Ministério da Saúde.

Na ocasião, ele informou, por nota, que não iria mais atuar no MS. "Informo que hoje (7/junho) deixo de atuar como Conselheiro do Ministério da Saúde, na condição pro bono. Além disso, recebi o convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta. Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima", declarou Wizard.

A Nise Yamaguchi, também apontada como integrante do “assessoramento paralelo”, relatou em oitiva na comissão, em 1º de junho, que ela e Wizard participaram da criação de "um conselho consultivo independente", sem vínculo oficial com o Ministério da Saúde. CPI da Covid-19: Nise Yamaguchi processa senadores e pede ao menos R$ 320 mil por danos morais "A gente queria oferecer o conhecimento de uma forma organizada, sem que houvesse um vínculo oficial. E o que teve foi um conselho consultivo independente. Aliás, várias pessoas acabaram não ficando, porque, antes de ele começar, acabou havendo uma perseguição tão grande da mídia que a gente acabou dissolvendo o grupo", revelou Yamaguchi.

O ex-secretário-geral do Ministério da Saúde Antônio Elcio Franco Filho relatou, em depoimento à CPI no dia 9 de junho, ter tido uma reunião com empresários, entre eles Wizard e Luciano Hang, para tratar da ideia da compra de vacinas para os funcionários de suas empresas.