CPI da Covid aprova terceira convocação de Marcelo Queiroga

Os senadores membros da CPI da Covid aprovaram, nesta quinta-feira (7), um requerimento para uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Este será o terceiro depoimento dele à comissão.

O requerimento foi apresentado por Alessandro Vieira (Cidadania-SE). A data do depoimento será marcada por Omar Aziz (PSD-AM).

O presidente da comissão criticou a postura de Marcelo Queiroga ao ser infectado pelo coronavírus durante viagem aos Estados Unidos. Segundo Aziz, o ministro compartilhou em uma rede social o comentário de um internauta que questionava a eficácia das vacinas.

"Eu vou dizer qual o dia que vamos ouvi-lo. No dia em que foi acometido de covid, o ministro repostou uma mensagem de uma pessoa dizendo: 'O senhor não foi vacinado? Tomou as duas doses e pegou covid mesmo assim?'. Ministro Queiroga, a gente não esqueceu que o senhor repostou isso. Se o senhor passou 15 dias nos Estados Unidos e já está aqui no Brasil é porque teve a oportunidade de tomar a vacina. Por isso o senhor está vivo", disse Aziz.