Marcelo Queiroga volta ao Brasil após cumprir quarentena nos Estados Unidos

Após cumprir quarentena de 14 dias nos Estados Unidos (EUA), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou ao Brasil. Ele desembarcou, na manhã desta segunda-feira (4), no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Queiroga foi diagnosticado com Covid-19 no último dia 21 de setembro, em Nova York.

No domingo (3), ele disse ter realizado novo teste RT-PCR para detectar a doença e o resultado teria sido negativo. Assim, voltaria para reassumir a pasta, que estava sendo tocada interinamente pelo secretário-executivo, Rodrigo Cruz.

Questionado sobre a agenda de combate à pandemia, disse a jornalistas que hoje a previsão era "dormir". O ministro evitou falar sobre as denúncias envolvendo a Prevent Senior. "Minha preocupação é com a pandemia, com o controle da pandemia. Já estive inclusive no parlamento duas vezes, prestei todos os esclarecimentos", disse ao G1.

"O que temos feito no ministério todos estão vendo, no controle da pandemia. Estou sempre à disposição de todas as instituições do Brasil e sobretudo do povo brasileiro e tenho certeza que estou cumprindo minha missão ajudando os brasileiros a superar essa dificuldade sanitária", completou.

Na passagem pelos Estados Unidos, ele participou com o presidente Jair Bolsonaro da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Dois dias antes do resultado, o ministro se reuniu com chefes de Estado, investidores e com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Outros dois ministros tiveram o diagnóstico confirmado para a doença: o advogado-geral da União, Bruno Bianco, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

Os gestores fizeram parte da comitiva do presidente durante a viagem ao país norte-americano. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou que eles ficassem em isolamento.