Conheça Lara Resende e Pérsio Arida, economistas que integram equipe de transição de Lula

Na última terça-feira, Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente eleito, assinou a portaria que estabeleceu o Gabinete de Transição Governamental. Durante a solenidade, o político anunciou quem serão os integrantes do Grupo Técnico na área de Economia. Entre os escolhidos, estão André Lara Resende e Pérsio Arida.

Conhecidos como “pais do real”, os economistas defenderam a realização de uma reforma monetária como forma de combater a inflação no Brasil, ainda na década de 80. A ideia da dupla foi colocada em prática anos mais tarde, ficando conhecida como “proposta Larida”.

O projeto de Arida e Lara consistia na criação de uma nova moeda, que funcionaria como âncora cambial para conter a instabilidade econômica e a inflação. Intitulada Unidade de Referência de Valor (URV), a moeda facilitou a transição do Cruzado para o Real, tornando possível controlar os preços e consolidar o “Plano Real”.

QUEM É PÉRSIO ARIDA?

Legenda: Pérsio Arida foi presidente do BNDES por dois anos, de 1993 à 1995 Foto: Reprodução/redes sociais

Paulista, Pérsio Arida cursou Economia na Universidade de São Paulo (USP). Após concluir a graduação, o economista obteve, pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), doutorado em sua área de atuação.

Ainda em sua carreira acadêmica, Arida foi professor na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e na USP.

Sendo um dos mais importantes nomes da economia brasileira, Pérsio Arida ocupou a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em 1993. Ele permaneceu na função até 1995, quando se tornou presidente do Banco Central, a convite de Fernando Henrique Cardoso.

O economista deixou o cargo em menos de um ano. Na mesma época, Arida viu seu nome envolvido em uma investigação do Ministério Público Federal, após suposto favorecimento do banco BBA. O processo foi arquivado mais tarde.

Pérsio Arida ainda seguiu carreira no setor privado, atuando em instituições como Brasil Warrant, Unibanco, Sul- América, Vale, Opportunity, Itaú e BTG Pactual.

Durante as campanhas eleitorais de 2018, Arida foi coordenador econômico de Geraldo Alckmin.

QUEM É ANDRÉ LARA RESENDE?

Legenda: André Lara Resende foi assessor especial da presidência durante governo de FHC Foto: Reprodução/redes sociais

Nascido no Rio de Janeiro, André Lara Resende cursou economia na PUC-RJ. Ao concluir, Resende fez pós-graduação na Faculdade Getúlio Vargas (FGV-RJ) e, assim como Arida, doutorado no MIT.

Durante a década de 80, Lara lecionou na PUC e foi sócio e diretor administrativo do Banco de Investimentos Garantia, uma das primeiras instituições de investimento do país. O economista prosseguiu no âmbito privado, intercalando-o com a carreira no setor público. Em 1993, Resende ocupou o cargo de negociador-chefe da dívida externa nacional.

Quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência, em 1995, André Lara tornou-se assessor especial da presidência. Três anos depois, o economista alcançou a função de presidente do BNDES.

A posição não durou muito: Resende envolveu-se no “Escândalo dos grampos do BNDES”, e precisou deixar seu cargo. Foi somente anos mais tarde, em 2009, que a Justiça Federal inocentou André Lara.

Em 2018, André Lara assessorou Marina Silva (REDE) durante as campanhas eleitorais.