Como transferir título de eleitor online? Confira passo a passo

Os eleitores que mudaram de cidade, estado ou país devem solicitar a transferência de endereço até o dia 4 de maio para estarem aptos a votar nas Eleições 2022, que ocorrem no dia 2 de outubro.

A duas semanas do fim do prazo, o Diário do Nordeste traz o passo a passo de como fazer a solicitação de forma online e gratuita, sem a necessidade de enfrentar filas e na comodidade de casa.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta que esse prazo final também vale para quem mudou de bairro e quer atualizar o endereço.

Pré-requisitos

Segundo o TSE, para realizar a transferência, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo local e não tenha transferido ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores.

Passo a passo

A alteração do domicílio eleitoral, entre outros processos, é realizada no Portal do TSE, por meio do Autoatendimento do Eleitor. O menu está localizado na página inicial do site, à direita da foto principal, numa tarja laranja.

Antes de começar a transferência de domicílio eleitoral, é necessário verificar se o título está regular. Para facilitar, tenha os documentos e o celular por perto. Será solicitado o comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto.

Legenda: O download do aplicativo e-Título pode ser feito nas lojas Google Play ou App Store Foto: Shutterstock

Confira as etapas

Primeiro, na aba de “Autoatendimento do Eleitor”, clique no menu “Atendimento ao Eleitor”; Na tela com a listagem de serviços, escolha “Atualizar endereço” (sétima opção da lista). Siga as instruções do sistema, que irá pedir uma foto do comprovante de residência e do documento de identificação (frente e verso). Você vai precisar também fazer uma selfie segurando o documento de identificação ao lado do rosto; No final da próxima tela, clique no menu “Iniciar seu atendimento a distância”, que fica na parte “Faça seu requerimento” (no centro da página); Depois, selecione o estado, confira a lista de documentos necessários e clique em “Próximo”. Atenção: na tela de identificação, para pedir a transferência do título, você deve selecionar uma das opções “Tenho” e ver qual delas se encaixa melhor no seu caso. Depois, clique em “Próximo”; Preencha os dados solicitados na tela que abre em seguida; A próxima etapa é de envio da documentação, que deve ser feita na parte que está logo abaixo do formulário anterior. As fotos dos documentos e a selfie deve ser anexada: basta selecionar o documento que irá incluir e clicar na parte “Selecionar arquivo”. Quando inserir todos os arquivos necessários, finalize o processo, clicando em “Próximo”. Na próxima tela, adicione informações do local para onde quer transferir o título de eleitor. Preencha os campos CEP, UF, município, bairro, endereço, número, complemento (se houver), número de telefone (de preferência com WhatsApp) e tempo de habitação no domicílio eleitoral. Feito isso, aperte o botão "Próximo". A próxima janela é a de escolha do local de votação. O Título Net vai sugerir lugares próximos ao endereço de residência. Selecione o preferido e clique em "Próximo". Verifique se as informações pessoais estão corretas. Caso estejam, aperte o botão "Confirmar". Anote o número do protocolo para conferir o resultado do pedido de transferência de título eleitoral junto ao TSE. Clique em "Finalizar" para terminar o processo.

Ao finalizar a solicitação, é preciso acompanhar o requerimento no Portal do TSE. Para isso, baixe o aplicativo e-Título, o download pode ser feito nas lojas Google Play ou App Store, no celular, e tenha de forma acessível todos os dados.

Para consultar o novo local de votação no Portal do TSE, acesse no menu superior “Eleitor e Eleições”, na parte “Eleitor”, em “Local de votação/Zonas Eleitorais”.