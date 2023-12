Ciro Gomes é flagrado dando tapa em homem após ser chamado de 'bandido'; veja vídeo

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) foi flagrado dando um tapa no rosto de um homem, nesse domingo (3), após ser chamado de "bandido". Na ocasião, o político acompanhava um show de samba em Fortaleza, quando foi abordado pelo indivíduo, que gravou o episódio.

No vídeo, é possível observar que o sujeito se aproxima do pedetista, enquanto se filma em modo selfie, e o provoca. Então, o ex-governador do Ceará e ex-ministro reage.

Assista ao vídeo:

“Diz pra nós como é que rouba a população sem ser preso”, começa o homem na gravação.

“Quem deve saber isso é bandido, eu não sou, não”, responde Ciro.

"Tu é bandido", rebate o indivíduo.

No vídeo, não é possível ver o momento do suposto tapa devido à movimentação do celular. No entanto, na sequência, o pedetista confirma que deu um tapa no rapaz.

"Tu deu na minha cara, seu racista?", reage o homem.

Na ocasião, Ciro acompanha um show de samba em Fortaleza, acompanhado do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

Até a manhã desta segunda-feira (4), o ex-ministro não tinha se manifestado oficialmente sobre o caso.