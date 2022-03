Cid questiona ausência de publicação no TSE da comissão provisória do União Brasil no Ceará

O senador e ex-governador do Ceará, Cid Gomes (PDT), questionou, nesta segunda-feira (21), a ausência de registro oficial da comissão provisória do União Brasil no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao ser questionado sobre a ida do partido para a oposição. Cid participa do encontro do Conselho de Governadores do Ceará no Palácio da Abolição.

Na última semana, o deputado federal licenciado e pré-candidato a governador, Capitão Wagner (Pros), anunciou ter vencido a queda de braço pelo partido no Estado e fez evento para anunciar os nomes que comporão a cúpula da sigla no Ceará.

"Procure ver se já está feita a Comissão Provisória do União Brasil no Ceará. Em outros estados, já está", disse o senador ao ser questionado sobre os impactos na estratégia do PDT da ida do partido para a oposição.

No site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de fato, ainda não consta o registro da Comissão Provisória no Ceará nesta segunda. Na última quarta-feira (16), em evento na Assembleia Legislativa, Capitão Wagner justificou a demora por lentidão nos registros devido ao volume de documentos que o União Brasil estava enviando à Justiça Eleitoral, referente aos estados do País.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Capitão Wagner e aguarda posicionamento.