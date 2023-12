Cid Gomes se reúne com presidente nacional do PSB em meio a discussões sobre novo partido

Em meio à indefinição de qual será o futuro partidário de seu grupo político, o senador Cid Gomes (PDT) se reuniu com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. O registro da reunião foi feito pelo próprio Siqueira, que aproveitou para elogiar o ex-governador cearense nesta quinta-feira (14).

"Recebi com satisfação a visita do senador Cid Gomes, uma personalidade de destaque na política tanto do nosso querido estado do Ceará quanto no cenário nacional", disse em publicação no Instagram. Ele ressaltou ainda que Cid é uma "figura proeminente na política nordestina".

O PSB é um dos possíveis destinos da ala do PDT liderada por Cid Gomes, que está em vias de sair da sigla brizolista. Está marcada para a próxima segunda-feira (18) reunião em que deve ser batido o martelo sobre em qual sigla o grupo irá desembarcar. Pelo menos, 43 prefeitos cearenses e 20 deputados federais e estaduais (entre titulares e em exercício) anunciaram que querem deixar o PDT depois de mais de um ano de crise interna.

Além do PSB, o Podemos é outro partido cotado para abrigar os dissidentes do PDT. Apesar de não ter citado discussão sobre a filiação em massa no PSB, Carlos Siqueira citou que discutiu, com Cid Gomes, "o cenário político do Ceará e do Brasil".

PSB no Ceará

Presidente estadual do PSB, Eudoro Santana já havia manifestado o desejo de abrigar o grupo de Cid Gomes no partido. "Convite, já fiz convite, espalhei até o tapete", disse, acrescentando que todo o grupo deve seguir os passos do senador. "Para onde ele for acho que vai a grande maioria, se não todo mundo", ressaltou.

“Estamos disputando que os liderados pelo senador Cid Gomes venham para o PSB porque achamos que é um partido que tem mais condições, pela própria característica (do partido), o próprio partido precisa se fortalecer com gente que tenha visão de mundo diferente, que tenha projeto, não um projeto do partido ou pessoal (...). Conhecemos grande parte dos deputados e do senador Cid, acho que darão uma grande contribuição ao crescimento ideológico do PSB”, disse em entrevista ao PontoPoder, em final de novembro.

Um dos possíveis entraves para a filiação são as discussões, a nível nacional, para a formação de federação entre PSB e o PDT para as eleições de 2026.