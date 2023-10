Cid e Ciro não se falam há um ano: 'Se soubesse que a consequência seria essa, teria tomado partido'

Para o senador Cid Gomes (PDT), não valeu a pena se isentar do processo de escolha do candidato ao Governo do Ceará no ano passado, diante dos impactos familiares que a postura acarretou. Em entrevista na live do PontoPoder, nesta sexta-feira (20), Cid disse que ele e o irmão Ciro Gomes (PDT) não conversam desde agosto de 2022. O distanciamento, motivado pelo temor de abalar a relação com o irmão que concorria à presidência da República, prejudicou até mesmo a campanha pedetista ao Planalto, avalia o senador.

"Eu jamais desejaria brigar com o Ciro, mas ele brigou comigo. Eu fiz tudo e, para mim, foi um grande sacrifício, não tenha dúvida disso. (...) E tive que me abster daquela eleição, que era importante. Então, se eu soubesse que a consequência ia ser essa, eu teria tomado partido, mesmo que isso significasse brigar com o Ciro", afirmou o senador, ao ser questionado se agiria diferente, sabendo das consequências da crise política nas eleições de 2022.

Cid Gomes Senador e presidente do PDT Ceará Eu acho que o resultado seria diferente, inclusive para ele. Todas as outras vezes em que o Ciro foi candidato a presidente, mesmo ele tendo sido terceiro e até quarto lugar no Brasil, no Ceará, ele foi o primeiro. À frente de todas as campanhas dele no passado, estava eu. Não tenho dúvida que, se a candidata fosse a Izolda e a gente tivesse na nossa aliança envolvendo o PT e todos os outros partidos – o PSB, o PT, o MDB, uma série de outros –, com uma eleição presidencial em dois turnos, eu tenho certeza que o Ciro teria tido uma performance melhor. Então, a meu juízo, foi um equívoco tanto a candidatura do Roberto Cláudio, rompendo a aliança, como o Ciro ficar isolado, achando que uma candidatura própria daria a ele uma performance melhor.

Todo o desentendimento político que impactou a relação familiar dos Ferreira Gomes começou na pré-campanha de 2022. Ciro queria um aliado de primeira hora como candidato ao governo local, a fim de fidelizar o palanque. Essa figura seria Roberto Cláudio. Já Cid defendia o nome de Izolda Cela (agora, sem partido), já que ela agradava não só uma parte do PDT, mas também uma parcela dos partidos aliados, sobretudo o PT.

No fim, o ex-prefeito de Fortaleza foi escolhido pelo diretório estadual, mas perdeu a disputa. Ficou em terceiro lugar, atrás do eleito Elmano de Freitas (PT) e de Capitão Wagner (União). A tensão iniciada no ano passado rende desavenças até hoje, mais de um ano depois.

Tentativa de reconciliação

Na entrevista, Cid ainda afirmou que não conversa com o irmão desde agosto do ano passado, apesar das tentativas. Mesmo assim, diz-se aberto ao diálogo.

"Eu estou sempre aberto ao diálogo, sempre estive. Por irmãos – pela Lia, pelo Lúcio, pelo Ivo –, eu pedi 2, 3, 4 vezes que a gente pudesse se encontrar em família para avaliar, não quero ser o dono da verdade, vamos conversar sobre isso. Mas não tive resposta", relatou.

Também em entrevista ao PontoPoder, em junho, Ciro Gomes comentou sobre o estremecimento da relação com Cid. "Esta faca ainda está ardendo muito nas minhas costas, portanto se você me permitir eu não desejo fazer nenhum comentário sobre este assunto, porque a faca ainda arde. Eu acho que eu vou morrer com essa dor nas minhas costas", lamentou.

Em momentos posteriores, os outros dois irmãos Ferreira Gomes com mandatos eletivos, Ivo (prefeito de Sobral) e Lia (deputada estadual), afirmaram torcer pela reaproximação de Cid e Ciro.

“Vai ser superado, eventualmente, vai, claro, porque ambos têm espírito público, isso faz uma diferença muito grande”, declarou o prefeito.

"Não abro mão disso, de manter o diálogo. Embora eu siga politicamente a linha que o Cid defende, que é participar da base do governo, não rompi com o Ciro, não pretendo, a gente conversa e tudo", disse Lia.

O Diário do Nordeste procurou a assessoria de imprensa de Ciro Gomes, a fim de saber se o ex-ministro gostaria de se pronunciar sobre as declarações de Cid. O espaço está aberto para manifestações.

