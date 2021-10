Central da Cidadania da Câmara de Fortaleza homenageia ex-vereador Iraguassú Teixeira

Inaugurada na sexta-feira (1°), a Central da Cidadania da Câmara Municipal de Fortaleza foi nomeada em homenagem ao ex-vereador e médico José Iraguassú Teixeira. O político faleceu em fevereiro deste ano, vítima da Covid-19.

A Central de Cidadania José Iraguassú Teixeira irá concentrar o atendimento de dez órgãos, com a oferta de 29 serviços à população de Fortaleza. A inauguração do espaço contou com a presença dos vereadores da Casa, além do prefeito José Sarto (PDT) e do vice-prefeito, Élcio Batista (PSB).

José Iraguassú Teixeira foi eleito pela primeira vez vereador de Fortaleza em 1988 e encerrou a vida política em 2016. Nos 26 anos de atuação parlamentar, presidiu as Comissões de Saúde e Seguridade Social e de Direitos do Consumidor e do Contribuinte da Câmara Municipal.