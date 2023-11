Cearense é nomeado como ministro ao STJ; Veja lista completa

Nesta sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou três ministros para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), incluindo o cearense Teodoro Silva Santos. Os outros dois nomeados são Afrânio Vilela e Daniela Teixeira.

As nomeações foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União. As indicações haviam sido aprovadas pelo Senado no dia 25 de outubro.

Veja também

Teodoro Silva Santos é desembargador do Tribunal de Justiça do Ceará. Afrânio Vilela também é desembargador, sendo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Já Daniela Teixeira é advogada.

CONHEÇA TEODORO SILVA SANTOS

Natural de Juazeiro do Norte (CE), Teodoro Silva Santos é graduado e pós-graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, onde concluiu também o mestrado e o doutorado em Direito Constitucional. Ele é docente do curso de Direito da Unifor.

Ele ingressou no Tribunal de Justiça em 2011, onde passou 18 anos como promotor de Justiça e procurador de Justiça. Fundou a Comissão de Segurança Permanente do Judiciário, onde atuou como presidente por sete anos.

Em 2003, Teodoro Silva Santos foi agraciado com a Comenda de “Ordem Alencarina” – Egrégio Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Ceará. Em 2016, foi homenageado com o Troféu “Sereia de Ouro”. Também foi condecorado com a medalha “Boticário Ferreira”.

Atuou em diversas comarcas da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará (PGJ/CE), com 12 promotorias no total. Atualmente, é presidente da 1ª Câmara de Direito Público do TJCE.