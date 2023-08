Cassação de Carla Zambelli não encontra consenso no Conselho de Ética da Câmara, dizem parlamentares

A deputada federal Carla Zambelli (PL) passou a enfrentar, nesta semana, acusações no Conselho de Ética na Câmara dos Deputados. A parlamentar, que é alvo de investigações da Polícia Federal (PF), do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), poderá sofrer punições caso o processo em curso seja aprovado pelos colegas de Casa.

Diferentes sanções poderão ser aplicadas contra ela, a lista inclui medidas que vão desde uma advertência oficializada, até a cassação do seu mandato. A iniciativa mais grave, atestam alguns políticos, não é consensual dentro da instância que delibera sobre o tema.

Como noticiou o Metrópoles, o colegiado iniciou a análise da denúncia na última quarta-feira (2). A representação em questão é de autoria do PSB, partido presidido pelo advogado Carlos Siqueira, e diz respeito a um episódio ocorrido em abril, quando Zambelli teria xingado o pessebista Duarte Jr. Ela, no entanto, nega tal atitude.

A denúncia contra a deputada foi acolhida por João Leão (PP), relator do processo no Conselho de Ética. Interlocutores ouvidos pela publicação dizem que a investigação da PF não deve respingar no parecer elaborado pelo progressista.

Governistas, entretanto, esperam que a aliada de Jair Bolsonaro (PL) seja punida e que as investigações da polícia esclareçam a tentativa de incentivo a um golpe. Um deles é Guilherme Boulos (PSOL).

Mesmo tendo a acusação acolhida pelo relator, um pedido de vista apresentado por Domingos Sávio (PL) adiou a análise da representação do PSB. Os deputados agora terão dois dias úteis para voltar ao caso.

De acordo com a reportagem, Carla Zambelli é alvo de pelo menos sete investigações com potencial de levá-la à perda de mandato.