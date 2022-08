Capitão Wagner propõe escolas de tempo integral e formação profissional em eventual gestão

Candidato ao Governo do Estado pelo União Brasil, Capitão Wagner prometeu, nesta quarta-feira (24), que vai ampliar as escolas de tempo integral e aumentar a formação profissional de jovens, em uma eventual gestão. Na ocasião, ele frisou que irá "investir pesado" na Educação.

O compromisso foi reforçado pelo candidato durante a inauguração do comitê central, na Av. Washington Soares, no bairro Guararapes, em Fortaleza. O evento contou com a presença de apoiadores, candidatos, prefeitos e de demais lideranças políticas.

Ao destacar a proposta na educação, Capitão Wagner disse que "respeita muito" três modalidades de ensino implementadas no Ceará: "as escolas em tempo integral, as escolas profissionalizantes e também os colégios da Polícia Militar e dos Bombeiros".

Capitão Wagner Candidato ao Governo do Ceará "A gente vai ampliar essas grandes ferramentas e a gente vai fazer uma parceria que é a novidade, com o Instituto Federal de Tecnologia do Ceará, para que a gente possa capacitar cinquenta mil jovens por ano para inserir no mercado de trabalho. Não dá pra falar em emprego e renda sem falar antes de educação. A gente vai investir pesado nessa área"

Legenda: O candidato cumprimentou apoiadores no evento Foto: Kid Junior

Em seu discurso, ele pediu respeito aos adversários, saindo em defesa do sistema democrático e criticando quem defende a ditadura: "não sabe a besteira que está falando".

"Se a gente não respeitar o adversário, onde é que a gente vai chegar? 'Capitão, mas eu discordo do STF'. Eu também discordo, mas tem que respeitar. 'Capitão, eu discordo do Congresso'. Eu também discordo da tribuna e brigo até construir a maioria para aprovar o que eu defendo. Meu povo, a gente precisa entender que a democracia ainda é o sistema que dá oportunidade para todos", frisou.

Possíveis alianças

Durante o evento, o postulante do União Brasil também destacou que não descarta conversar "com quem quer que seja" para ampliar o arco de alianças caso vá para o segundo turno, relembrando que já esteve com o PT para apoiar Elmano de Freitas, hoje seu adversário, no segundo turno do pleito municipal de 2012.

"Eu não vou antecipar possíveis alianças no segundo turno, mas como eu tenho dito: eu converso com quem quer que seja. Eu já conversei com o Camilo, já estive muito próximo à Luizianne, votei no Elmano, não tenho dificuldade de sentar com ninguém. Então, eu vou esperar o momento mais adequado pra que a gente possa fazer essa discussão", ressaltou.

Candidato a vice na chapa, Raimundo Gomes de Matos (PL) aproveitou seu discurso durante o evento para alfinetar adversários, criticando gestões anteriores e atuais.

"Não vamos parar os adversários, mas eles dizem: 'olha, eu quero ser governador pra continuar os projetos'. Que projeto? Projeto para deixar cinco milhões de pobres, projetos para que as pessoas não tenham condições de acessar exames laboratoriais?", criticou Gomes de Matos.

Também estiveram presentes no evento a candidata Kamila Cardoso (Avante), candidata ao Senado; o ex-governador Lúcio Alcântara; o prefeito de Eusébio e presidente do PL Ceará, Acilon Gonçalves, entre outros.