Capitão Wagner elogia 'legado' de Luizianne e Roberto Cláudio e quer criar conselho de ex-gestores

O candidato à Prefeitura de Fortaleza Capitão Wagner (União) elogiou o legado de ex-prefeitos da capital cearense. Ele citou Juraci Magalhães, Luizianne Lins (PT) e Roberto Cláudio (PDT) — os dois últimos de partidos que também possuem candidaturas ao Paço Municipal.

Ele disse que mantém boa relação tanto com Luizianne como com Roberto Cláudio — Juraci Magalhães faleceu em 2009 — e que quer contar com a contribuição deles na gestão municipal, caso seja eleito. Wagner falou que pretende criar um Conselho de Ex-gestores, com foco principalmente na ajuda que os ex-prefeitos poderiam dar na avaliação de políticas públicas.

"Eu penso em ter um Conselho de Ex-gestores da cidade, especialmente ex-prefeitos, que a gente possa se reunir periodicamente, sei lá, bimestralmente, ter uma reunião para avaliar programas que a gente queira lançar, para avaliar programas que foram iniciados, para ouvir deles quais foram as dificuldades, por exemplo, para conseguir novos recursos, para conseguir fontes de financiamento". Capitão Wagner Candidato do União Brasil a Prefeitura de Fortaleza

O candidato apresentou a proposta nesta quarta-feira (11), em sabatina realizada pelo editor e colunista do PontoPoder, Wagner Mendes, e pela editora do PontoPoder, Jéssica Welma.

Capitão Wagner destacou que a participação dos ex-prefeitos no colegiado seria "extremamente importante" para a cidade e que considera que eles "não vão deixar de acolher um pedido da cidade". "Ter essa experiência, esse diálogo com ex-gestores é essencial para que a gente possa fazer uma grande gestão", ressaltou.

Veja também PontoPoder Sabatina PontoPoder: Wagner quer Guarda com foco comunitário: 'Polícia ostensiva é papel da PM' PontoPoder Sabatina PontoPoder: Wagner propõe convênio para leitos de saúde mental e ações para adultos com TEA

Ao falar sobre o legado dos ex-gestores, o candidato do União Brasil citou medidas adotadas tanto por Luizianne Lins como por Roberto Cláudio quando estiveram à frente da Prefeitura de Fortaleza. No caso da ex-prefeita, os elogios de Wagner se concentraram no "trabalho social" desenvolvido por ela. Ele citou, por exemplo, o fardamento escolar dados aos estudantes da capital, a manutenção do preço do transporte público e o Hospital da Mulher.

Ele relembrou ainda que apoiou a reeleição dela em 2008 e que os dois foram "vizinhos" de gabinete na Câmara dos Deputados. "E sempre que eu a encontro, cumprimento, a gente conversa, a gente não tem dificuldade nenhuma", disse.

No caso do Governo Roberto Cláudio, ele elogiou ações na infraestrutura e na mobilidade urbana, apesar de argumentar que há necessidade de reavaliar algumas medidas. Adversários na campanha de 2016, Wagner disse manter relação de respeito com o pedetista.

"Já conversei com Roberto em eventos sociais, já liguei pra ele, ele já me ligou em algumas ocasiões. A gente não tem dificuldade de diálogo nenhum. A gente se respeita, somos adversários, mas nos respeitamos sem qualquer dificuldade", disse.

Entrevistas PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Confira o cronograma: