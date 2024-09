Sabatina PontoPoder: Wagner propõe convênio para leitos de saúde mental e ações para adultos com TEA

O candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo União Brasil, o ex-deputado federal Capitão Wagner, prometeu, em entrevista nesta quarta-feira (11), uma reestruturação na rede de atenção psicossocial da capital cearense e a implementação de políticas voltadas para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), inclusive aquelas na idade adulta.

Durante a conversa — a terceira de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com postulantes ao Executivo municipal, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário — o prefeiturável considerou que as medidas de atenção à saúde mental serão uma prioridade caso chegue ao comando do Palácio do Bispo. A sabatina contou com a participação do colunista Inácio Aguiar e do editor do PontoPoder, Wagner Mendes.

“A pandemia da Covid-19 deixou um legado muito triste para a humanidade, não foi só para Fortaleza, que foi o problema relacionado a doenças mentais. Toda família hoje tem alguém com ansiedade, depressão, esquizofrenia, pessoas se automutilando e tirando a própria vida. A gente precisa reestruturar nossa rede de atenção psicossocial”, disse, mencionando sua experiência como secretário de Saúde de Maracanaú, na Região Metropolitana, no ano passado.

Nós só temos, ao nível de Fortaleza, o Hospital de Messejana para atender demandas de saúde mental. Se precisar de internação, só temos o Hospital de Messejana, que é do Estado. Então vamos ampliar o convênio que a Prefeitura tem com hospitais para garantir mais leitos para pessoas que precisem de internação relacionadas a problemas de saúde da mente. Capitão Wagner (União) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Sabatina contou com a participação do colunista Inácio Aguiar e o editor do PontoPoder, Wagner Mendes. Foto: Fabiane de Paula

Wagner também falou da construção de um equipamento específico para pessoas com TEA e outros pacientes neurodivergentes, a “Cidade do Autista”. Pelo que explicou o político, a ideia é que o local atenda um público amplo.

“Não significa que a Cidade do Autista vai ser só para cuidar de autistas, vai ser também para a criança com Síndrome de Down, para alguém que tenha outro transtorno. E a gente quer ampliar esse tratamento para crianças, adolescentes e também adultos, porque não existem políticas públicas para garantir ao autista adulto ter as terapias necessárias”, completou.

Outras ações em saúde

O candidato apontou ainda que, se eleito, pretende atuar em outras frentes para melhoria da Saúde de Fortaleza. O reforço da Atenção Básica foi mencionado como parte dessa estratégia.

“A gente precisa garantir também que quem procura o posto de saúde vai encontrar medicamento. Tenho dito que meu maior adversário nessa eleição são as filas da saúde”, descreveu Wagner, mencionando a demora para obter medicamentos, realizar consultas e exames.

“Temos condição de reestruturar nossa rede, não só construindo novos equipamentos — que me parece que foi a opção dos últimos gestores —, mas também fazendo convênio com hospitais, como a Santa Casa de Misericórdia, que é um hospital filantrópico”, continuou.

Sabatinas PontoPoder

As entrevistas estão sendo realizadas desde a última segunda-feira (9) e vão até sexta-feira (13), com os cinco candidatos a prefeito mais bem posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os prefeituráveis. Primeiro, no bloco do PontoPoder no programa Bom Dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no programa Hora da Verdinha, como parte da grade da Verdinha FM 92,5 e, simultaneamente, na TV Diário.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.