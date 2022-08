Capitão Wagner, Elmano e Roberto Cláudio: veja destaques das entrevistas à TV Diário e Verdinha

A TV Diário e a Verdinha entrevistaram ao longo da semana os três candidatos ao Governo do Estado com cujos partidos têm representação parlamentar no Congresso Nacional. Entre os dias 24 e 26 foram recebidos nos estúdios, por ordem definida em sorteio prévio, Elmano de Freitas (PT), Roberto Cláudio (PDT) e Capitão Wagner (União Brasil).

Os candidatos tiveram 60 minutos para responder as questões feitas pelo time de entrevistadores e também da audiência, que participou enviando perguntas lidas durante a conversa. Ao final, eles usaram um minuto para uma mensagem final, dirigindo-se diretamente à audiência do rádio e da TV.

As entrevistas foram conduzidas por Daniella de Lavor, além de contar com a participação dos colunistas de política do Diário do Nordeste Inácio Aguiar e Jéssica Welma.

Além disso, os postulantes ao Executivo cearense puderam falar sobre propostas de governo caso sejam eleitos.

Ao final de cada participação o colunista Inácio Aguiar analisou o desempenho dos candidatos. Estão disponíveis os comentários também em vídeo sobre as participações de Elmano Freitas, Roberto Cláudio e Capitão Wagner.

O Diário do Nordeste separou compromissos dos políticos em quatro áreas como Saúde, Educação, Segurança Pública, Economia e políticas voltadas para a defesa da mulher.

Legenda: Elmano de Freitas é o candidato do PT ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Elmano de Freitas

Primeiro a ser entrevistado, ainda na quarta-feira (26), o petista Elmano de Freitas reforçou a intenção de universalizar a escola de tempo integral no Estado, inclusive com incentivos às prefeituras que construam unidades escolares neste formato nos municípios cearenses.

Ele propôs a destinação de maior parcela dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para estas cidades.



Outras propostas de Elmano de Freitas:

Educação

Todos os jovens do Ceará em Escola de Tempo Integral antes de 2026.

Saúde

Convocação dos aprovados da FunSaúde

Segurança Pública

Centros de inteligência nas regiões do Estado.

Mobilidade urbana

Transporte gratuito na Região Metropolitana de Fortaleza

Legenda: Roberto Cláudio é o candidato do PDT ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Roberto Cláudio

Já o candidato Roberto Cláudio (PDT), que foi o segundo a ser entrevistado na sequência definida por sorteio, propôs a implementação, nos cinco Hospitais Regionais do Estado, de estrutura para tratamento e diagnóstico de câncer.

As novas estruturas também oferecerão aos pacientes serviços como hemodiálise e tratamento de doenças vasculares, como infarto e AVC, segundo o candidato.





Mais propostas de Roberto Cláudio:

Saúde

Agregar em cinco hospitais regionais a estrutura de um hospital regional do câncer

Defesa da mulher

Aumentar e descentralizar a presença da Polícia Civil, da Defensoria, do Ministério Público.

Educação

Criar rede estadual atualizar as carreiras que estão sendo formadas e dirigir essa formação para as necessidades de mercado de cada região.

Economia

Criar em quatro anos seiscentas mil vagas de trabalho entre investimento público do próprio governo.

Legenda: Capitão Wagner é o candidato do União Brasil ao Governo do Estado Foto: Thiago Gadelha

Capitão Wagner

Entrevistado nesta sexta-feira (26) encerrando o ciclo de entrevistas, Capitão Wagner (União Brasil) defendeu que a solução para diminuir os problemas da segurança pública passa por "aumentar as oportunidades para os jovens".

Ele defendeu a capacitação profissionalizante, em parceria com institutos de ensino. Um dos principais focos, segundo o candidato, é a formação na área de tecnologia. A meta é que 50 mil jovens sejam colocados, por ano, no mercado de trabalho.





Mais propostas de Capitão Wagner:

Segurança Pública

Montar no Ceará o maior escritório de inteligência do Brasil

Saúde

Criação do programa TEC Saúde, utilizando a rede de hospitais regionais

Educação

Ampliar o número de escolas em tempo integral, profissionalizantes, e os colégios militares.

Economia

Isentar o pagamento de IPVA de motociclistas com até 170 cilindradas.