Elmano de Freitas (PT) mostra domínio em Educação, mas faltam detalhes em Segurança; veja análise

O candidato Elmano de Freitas (PT) foi o primeiro entrevistado da série com os postulantes ao Governo do Estado no programa Bom Dia Nordeste, da Verdinha e TV Diário. A série ouvirá ainda os demais candidatos. Esta coluna inicia a publicação de vídeos sobre o desempenho dos candidatos. Elmano se apresentou como um candidato de continuidade, ele tem como principal cabo eleitoral o ex-governador Camilo Santana. O projeto, entretanto, tem um DNA do PDT, pois teve início no governo Cid Gomes, a partir de 2006. Elmano, entretanto, tem destacado a sequência de governos, mas defende de forma mais efetiva as gestões de Camilo e Izolda Cela. O candidato demonstrou domínio ao falar principalmente do tema da educação. Apresentou propostas como a capacitação de 100 mil jovens para o mercado de trabalho na área de tecnologias e mostrou ter um bom conhecimento sobre a política estadual na área, com os desafios da evasão escolar. Na Saúde, ele foi bem ao comentar a estrutura montada na rede estadual após a pandemia, mas teve de explicar o motivo de a contratação de profissionais na área não ter avançado como o esperado, diante de um projeto amplo, anunciado ainda por Camilo Santana, de contratações para Funsaúde. Segundo ele, a demora se deve às quedas de arrecadação que o Estado sofreu, principalmente, após as mudanças no ICMS dos combustíveis. Pontos críticos Os pontos mais sensíveis da entrevista foram a abordagem sobre a violência urbana e também a atuação dele como advogado de movimentos populares como o MST.

Na segurança, ao ser confrontado com os índices ruins da pasta no atual governo, ele reconheceu a predominância das facções criminosas e a disputa por territórios e também o número de homicídios. Para esta área, o candidato defendeu, basicamente, continuar as políticas públicas já em andamento. Faltaram novas propostas.