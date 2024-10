Capitão Wagner diz que vai anunciar decisão sobre 2º turno em Fortaleza nesta sexta (11)

Quarto colocado na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União) disse que irá anunciar posicionamento sobre o 2º turno das eleições — que será disputado por André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) — nesta sexta-feira (11)

"Uma decisão importante e vital precisa ser tomada com segurança e responsabilidade", escreveu o ex-deputado federal nos stories do seu perfil no Instagram. Ele informou ainda que passou a tarde desta quinta-feira (10) em reuniões discutindo a disputa eleitoral na capital cearense. "Assuntos importantes e sérios para a cidade de Fortaleza", disse.

Veja também PontoPoder Após duas disputas de 2º turno, Capitão Wagner fica em 4º lugar em nova tentativa pela Prefeitura Inácio Aguiar Disputa entre André e Evandro por apoio do União Brasil tem até articulação nacional

Presidente estadual do União Brasil, Wagner esteve em Brasília durante o início desta semana, com a esposa e deputada federal, Dayany do Capitão (União).

Entre as agendas na capital federal, esteve uma reunião entre Wagner e o presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, segundo informou o colunista Inácio Aguiar. Nacionalmente, o União Brasil possui três ministérios no Governo Lula. Contudo, em diferentes cidades do País, o partido tem feito dobradinha com o PL.

Logo após o resultado, no último domingo (6), André Fernandes disse que "mais importante que o apoio do Capitão Wagner é o do eleitor do Capitão Wagner, mas obviamente buscarei conversas com ele". No mesmo dia, Evandro Leitão havia dito que iria “procurar todos aqueles que querem efetivamente uma Fortaleza melhor, uma Fortaleza, um prefeito que cuide das pessoas, que cuide da população”.