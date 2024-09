Capitão Wagner diz que o maior aliado é o 'povo' e vai apostar nas ruas e na TV para ir ao 2° turno

Após recuar sete pontos percentuais na segunda rodada da pesquisa Quaest, o candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União Brasil), destacou o fato de seguir, numericamente, à frente dos demais candidatos no levantamento. Durante uma caminhada no bairro Jacarecanga, na noite desta terça-feira (17), o político afirmou que aposta na agenda de rua e na propaganda de TV e rádio para “tocar o coração” dos eleitores, principalmente dos indecisos.

A gente imaginava que com dois candidatos desconhecidos, ao se tornarem conhecidos, eles poderiam avançar, mas a gente está muito convicto que manter a liderança, depois de 30 dias de campanha, faltando apenas 19 dias para o pleito, demonstra a força da nossa candidatura sem padrinho, com o projeto que o maior aliado é a população de Fortaleza. A gente está muito convicto que está no caminho certo. Vamos agora, nos próximos dias, falar ainda mais de propostas, falar sobre a capacidade que a nossa campanha tem de chegar no segundo turno e, chegando lá, vencer a eleição Capitão Wagner (União Brasil) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Veja também PontoPoder Qual o desempenho de Capitão Wagner na segunda pesquisa Quaest Fortaleza PontoPoder Sabatina PontoPoder: Wagner quer Guarda com foco comunitário: 'Polícia ostensiva é papel da PM'

Para alcançar mais fortalezenses, Wagner frisou que deve elencar como prioridades as propostas para enfrentar a “deficiência” na área da saúde e os investimentos em segurança pública. Além disso, quer mostrar o papel da Prefeitura para “pacificar as comunidades”.

“Tem gente prometendo, por exemplo, caveirão com fuzil para pacificar a comunidade e, sem dúvida nenhuma, isso gera um conflito ainda maior. Eu, que sou especialista em segurança, sei que entrar em comunidades com caveirão, com guarda municipal portando fuzil será uma tragédia para as pessoas que moram naqueles locais e, sem dúvida nenhuma, podem ser vítimas de confrontos. A gente vai estimular a paz em vez do confronto, vai usar a tecnologia e a estratégia policial para se antecipar e para prevenir o acontecimento de delitos”, enfatizou o ex-parlamentar.

Legenda: Wagner e a vice da chapa, Edilene Pessoa (União), durante caminhada no bairro Jacarecanga Foto: Kid Júnior

Eleições municipais

O primeiro turno das eleições municipais está marcado para 6 de outubro, daqui a menos de três semanas. Com um mês de campanha, candidatos percorreram diversos bairros da Capital em caminhadas, carreatas, rodas de conversas e outras atividades eleitorais. Eles também participaram do Debate PontoPoder, promovido pelo Sistema Verdes Mares no último dia 28. Outro debate será realizado em 9 de outubro, caso haja segundo turno em Fortaleza.

A TV Verdes Mares também irá realizar dois debates. No primeiro turno, o debate será realizado na última semana de campanha eleitoral, no dia 3 de outubro. Caso haja segundo turno, o debate entre os dois candidatos deve ocorrer no dia 25 de outubro.