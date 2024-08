Campanha do PL à Prefeitura de Fortaleza faz carreata com Bolsonaro neste sábado (17)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, neste sábado (17), de "motocarreata" com o deputado federal André Fernandes (PL), candidato à Prefeitura de Fortaleza, e outros apoiadores que disputam vaga no Legislativo

Bolsonaro chegou por volta das 10h30 no bairro Bom Jardim, na avenida Osório de Paiva, onde começou a carreata. Sem conceder entrevista, o ex-presidente logo subiu no carro no qual percorreu diversos bairros de Fortaleza, como Siqueira, Parque São José, Mondubim, José Walter e Serrinha, ao lado de André Fernandes.

O ponto final do ato de campanha foi o comitê central do candidato do PL, localizado na avenida Dom Luís, no bairro Meireles. Diversos apoiadores se reuniram no local, onde Bolsonaro subiu nos ombros de apoiadores ao lado de candidatos do partido.

O ex-presidente esteve sob forte esquema de segurança, usando colete na chegada e com diversos seguranças fazendo a sua proteção. Apesar disso, apoiadores conseguiram cumprimentar o ex-presidente.

Foto: Ismael Soares

Outras lideranças bolsonaristas também participaram da carreata, como o presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL), e a candidata à Prefeitura de Maracanaú, a deputada estadual Dra. Silvana (PL).

A agenda com o ex-presidente vinha sendo anunciada desde o período da pré-campanha. Essa é a segunda vez que Bolsonaro vem a Fortaleza para participar de evento relacionado a candidatura do PL na capital cearense.

Em abril, ele esteve em Fortaleza para o lançamento da pré-candidatura de Fernandes, realizado no Ginásio Paulo Sarasate. O evento acabou sendo alvo da Justiça Eleitoral, que determinou que os vídeos do evento fossem retirados das redes sociais por propaganda eleitoral antecipada.

No começo da tarde, Bolsonaro cumpriu agenda em Caucaia, ao lado do candidato a prefeito pelo PL, Coronel Aginaldo.