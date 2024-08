André Fernandes começa campanha com adesivaço e defende foco na segurança pública

O candidato do PL à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, deu início à campanha eleitoral com atos de adesivaço na Capital. No final da tarde desta sexta-feira (16), ele esteve com aliados colando adesivos em carros na Avenida Dom Luís, na área nobre de Fortaleza.

O foco do candidato é convocar apoiadores para a agenda de campanha do sábado (17), que terá a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Amanhã, 17 de agosto, faremos a maior motocarreata da história de Fortaleza", disse.

Em entrevista rápida, ao ser questionado sobre a prioridade na campanha, ele disse ser a segurança pública.

Legenda: André Fernandes cumpriu agenda com a vice, Alcyvania Pinheiro Foto: Camila Lima

A candidata a vice, Alcyvania Pinheiro (PL), também esteve em frente ao comitê de campanha, adesivando veículos. "O fortalezense está cansado de sofrer, está na hora de dizer basta", afirmou.

Pai do candidato e deputado estadual, Alcides Fernandes destacou a expectativa para o período eleitoral. “A gente está vendo que o povo quer mudança e, quando o povo quer, não tem quem mande. A gente sabe que o sistema é pesado, mas o André é antissistema”, disse.

Conheça o candidato

André Fernandes é natural de Iguatu (CE), tem 26 anos, é deputado federal licenciado e presidente do Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) em Fortaleza.

Esta é a sua primeira eleição para o Executivo municipal. Fernandes foi eleito pela primeira vez em 2018, pelo antigo PSL, para uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em 2022, já pelo PL, foi eleito para a Câmara dos Deputados, sendo o mais votado daquele pleito. Sua biografia partidária inclui ainda uma passagem pelo Republicanos, onde esteve entre 2020 e 2022.