Caminhão de mudança entra na Alvorada duas semanas antes do fim do governo Bolsonaro

Um caminhão de mudança foi visto entrando no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (15), pouco menos de duas semanas antes do fim do governo de Jair Bolsonaro (PL). O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve ocupar a residência oficial em 1º de janeiro de 2023, quando tomará posse.

A TV Globo capturou um vídeo que registra a chegada do caminhão. O governo federal não informou se o veículo foi acionado para fazer a retirada de itens de Bolsonaro e sua família.

O presidente se mudou para o Alvorada em 3 de janeiro de 2019, dois dias após tomar posse. Ele vive na residência oficial com a esposa, Michelle Bolsonaro, e a filha Laura, de 10 anos.

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT), líder da bancada petista na Câmara e membro da transição do governo Lula, compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na legenda, o político usou um dos jingles da campanha: "Tá na hora do Jair já ir embora".

Posse de Lula

Lula pode ocupar o Alvorada e o Palácio do Planalto, local de trabalho da Presidência, assim que tomar posse. Apesar de eleito, o petista não utiliza a residência oficial da Granja do Torto, ocupada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, desde março de 2020 por autorização de Bolsonaro.

O presidente eleito comanda o gabinete de transição de um hotel de Brasília e pode estar hospedado no local até o dia da posse.

Após a oficialização da vitória de Lula, Bolsonaro não se manifestou sobre o tema nenhuma vez. Também não há informação se o presidente irá participar da cerimônia de posse na Esplanada dos Ministérios.