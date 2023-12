Camilo Santana é apontado como um dos três melhores ministros do governo Lula em pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Genial Quaest apontou que Camilo Santana, responsável pela pasta da Educação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), está entre os três ministros preferidos dos brasileiros. Conforme os dados encomendados pela Genial Investimentos, o ministro concentrou 2% dos votos, ficando em terceiro lugar.

Em primeiro, está Fernando Haddad, ministro da Fazenda, com 7%, seguido por Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, com 4%.

A coleta ocorreu entre os dias 14 a 18 de dezembro com brasileiros de 16 anos ou mais. Ao todo, foram 2.012 entrevistas realizadas por meio de entrevistas face-a-face através da aplicação de questionários estruturados.

Qual os ministros preferidos pelos brasileiros?