Evandro Leitão chama Apóstolo e Alcides para fazer as pazes no plenário da Alece, após discussão

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão (PT), chamou, nesta quarta-feira (20), os deputados Pastor Alcides Fernandes (PL) e Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) para fazerem as pazes no plenário da Casa. Os dois vinham protagonizando desentendimentos, desde a semana passada, quando bateram-boca durante discursos na tribuna.

Na sessão desta quarta-feira, Evandro Leitão relatou que conversou com ambos em particular e que os dois gostariam de fazer uso da palavra para se desculpar um com o outro. A briga entre os pastores evangélicos iniciou na sessão do dia 13 deste mês, quando Apóstolo Luiz Henrique fez críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a apoiadores dele na Assembleia.

Veja também

O pronunciamento gerou reações e acabou em um bate-boca acalorado que envolveu mais parlamentares na Alece. Ofensas como "fariseus", "falso profeta", "oposição insensata" e "crente vendido" foram alguns dos termos utilizados.

Nesta quarta, pastor Alcides foi o primeiro a se desculpar pelo episódio.

"O presidente me chamou e perguntou se eu podia conversar com o Apóstolo. (...) Fomos, conversamos, demos um abraço, aquela coisa de menino, parece coisa de criança lá da escola", declarou o parlamentar.

Na ocasião, ele disse, ainda, que "Santanás perdeu a batalha", ao frisar que o plenário da Assembleia não seria transformado em uma "arena de briga de crente".

Pastor Alcides Fernandes (PL) Deputado Estadual "Se o inimigo pensava que ia transformar aqui em uma arena de briga de crente, Satanás perdeu essa batalha. E nós somos vencedores, em nome de Jesus."

Em seguida, foi a vez de Apóstolo Luiz Henrique também se desculpar com Alcides. Ele ressaltou que, por muito tempo, foi "atribulado", mas que desejava fazer as pazes com o seu colega pastor e deputado.

Apóstolo Luiz Henrique (Republicanos) Deputado Estadual "Eu fui atribulado por 29 anos, por causa das drogas, por não ter equilíbrio, não ter o espírito santo na minha vida. (...) Mais uma vez eu inicio a minha fala desejando a paz no Ceará, no mundo. Eu me senti muito ferido até momentos atrás, sou homem de Deus, sou falho, ninguém é perfeito, só Deus. Mas nesses cinco anos aqui tenho tentado não levar nada para o pessoal."

"Eu só precisava desse pedido de desculpas", finalizou Apóstolo.

Relembre o caso

Na sessão do dia 13 de dezembro, em meio a debates sobre um pedido de empréstimo do Governo do Ceará, Apóstolo Luiz Henrique criticou o que chamou de "oposição insensata" por não ver os bons feitos do atual Governo e por "idolatrar homens".

"Nunca idolatrei o Bolsonaro, podem fazer cara feia para mim, principalmente os que o idolatram, não tenho medo de homens, sirvo a Deus”, disse o político.

Logo em seguida, Pastor Alcides negou que a oposição no Estado seja “irresponsável” e que tenha “falsos profetas”, e ainda classificou como “teatro” o pronunciamento do colega de Casa.

“Como é complicado ser crente na Babilônia. Eu não me curvo diante dos manjares do rei. Quando cheguei aqui, recebi as propostas que o senhor recebeu, eu não caí, tenho um lado, tenho minha posição, não me curvo diante da esquerda, do poder das trevas, nunca. Teatrinho dessa forma não funciona”, disse Pastor Alcides.