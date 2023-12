Camilo defende diálogo com partidos aliados para definir candidatura: 'Ninguém faz política sozinho'

Mesmo com o evento de filiação do deputado Evandro Leitão ao PT, neste domingo (17), o mentor dessa migração, ministro Camilo Santana (PT), evitou se referir ao parlamentar como pré-candidato em Fortaleza. Para Camilo, é necessário dialogar com os partidos do arco de aliança no Ceará a respeito de nomes para a disputa pela Prefeitura da Capital.

"O PT tem grandes quadros, mas a nossa candidatura precisa ser discutida no PT e com partidos aliados. Nós vamos ter o momento certo disso. Eu sempre digo que ninguém faz política sozinho. Eu aprendi muito isso com o presidente Lula. Nós temos um conjunto de partidos, hoje, que estão com o governador Elmano, com o Lula, que para os municípios cearenses nós precisamos estar juntos e dialogando", afirmou o ministro e ex-governador.

O evento deste domingo contou com a presença de ao menos nove presidentes partidários, que sinalizaram aceitação à entrada de Evandro no PT. Participaram da cerimônia os dirigentes Eunício Oliveira (MDB), Domingos Filho (PSD), Eudoro Santana (PSB), Marcelo Silva (PV), Zezinho Albuquerque (PP), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Luís Carlos Paes (PCdoB), Bismarck Maia (Podemos) e Júnior Castro (SD).

Evento do PT

A cerimônia de filiação abarcaria também oito prefeitos do interior. Porém, o partido decidiu adiar esse evento para janeiro, organizando a celebração em torno de Evandro. O deputado, que também é presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), mencionou a importância de se ter "coesão com os partidos" que lhes dão "sustentação".

"Com todas essas agremiações partidárias, nós estaremos, num futuro próximo, lançando uma candidatura forte para ter competitividade e aí sim a gente ir lutar para ganharmos não só a Prefeitura de Fortaleza", disse.

O novo filiado também defendeu diálogo interno para a definição de chapa.

"Projeto político não pode ter uma cara, mas sim uma identidade que expresse um conjunto de forças políticas. Então é através desse conjunto, dialogando, conversando internamente e depois com as forças que nos dão essa sustentação, teremos a condição de, unidos, sermos competitivos", acrescentou.