Camilo chama Izolda de "mãe do Ceará" em evento sobre programa de educação

O ex-governador Camilo Santana (PT) chamou a governadora Izolda Cela (PDT) de "mãe do Ceará", nesta terça-feira (21), durante evento que celebra os 15 anos de criação do Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC).

A fala do petista em favor da aliada acontece em um momento de acirramento na escolha de quem vai disputar o Governo do Estado pelo PDT. Atualmente, há uma divisão interna no partido entre os nomes da atual chefe do Executivo e do ex-prefeito Roberto Cláudio.

À frente do projeto em 2007, quando era secretária da Educação do Governo de Cid Gomes, Camilo Santana também atribuiu os feitos históricos do Estado na educação básica a Izolda, de quem disse ter muito orgulho pelo tempo partilhado em seu governo.

Durante o discurso do petista, apoiadores e demais pessoas que participavam do evento começaram a gritar "Izolda, Izolda, Izolda".

Legenda: O evento para celebrar os 15 anos de ações e resultados pela Aprendizagem na Idade Certa reuniu uma comitiva de deputados e outras lideranças políticas Foto: Fabiane de Paula

Camilo Santana Ex-governador do Ceará "Eu quero pedir uma salva de palmas à Izolda, ela quem implantou a sementezinha [do PAIC] desde 2007. Uma forte salva de palmas para a mãe do Ceará, a mãe do PAIC, Izolda Cela"

O evento para celebrar os 15 anos de ações e resultados pela Aprendizagem na Idade Certa reuniu uma comitiva de deputados, entre pedetistas e petistas.

Elogios a Cid

Na ocasião, o ex-governador Camilo Santana também elogiou seu antecessor, o senador Cid Gomes (PDT), por ter iniciado em seu governo uma política que viraria referência nacional na alfabetização infantil.

"E é disso que nós estamos falando cuidar das pessoas. E eu queria pedir uma salva de palmas ao ex-governador Cid Gomes, por implementar o PAIC no Ceará, por acreditar na educação. É de sonhos que nós estamos falando", ressaltou Camilo.