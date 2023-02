Câmara de Fortaleza vai criar Central da Cidadania itinerante pelos bairros, anuncia novo presidente

O novo presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT), disse que a Casa deverá, nos próximos meses, iniciar um projeto para levar a Central da Cidadania para os bairros da Capital. A iniciativa atualmente oferece 29 serviços diários à população e funciona na sede do Parlamento.

Em entrevista ao Sistema Verdes Mares nesta terça-feira (31), Gardel também falou sobre as movimentações da Câmara para a construção do novo Plano Diretor de Fortaleza e também das ações da Escola do Parlamento.

"Vamos mudar o seu ponto (da Central da Cidadania), que hoje é na Câmara, nos muros. A gente está saindo em direção à população", argumentou o presidente. A Central da Cidadania José Iraguassú Teixeira foi inaugurada em outubro de 2021 e concentra atendimento de dez órgãos, com a oferta de 29 serviços.

No prédio da Câmara Municipal de Fortaleza, onde está localizada a Central da Cidadania, é possível receber atendimentos de órgãos como Procon, AMC, Sefin e SINDIÔNIBUS, por exemplo.

Plano Diretor

O presidente também destacou que os vereadores devem focar na atualização do Plano Diretor de Fortaleza.

Legislação urbanística que detalha as diretrizes para o desenvolvimento da cidade, o Plano Diretor deve ser revisado a cada dez anos – prazo findado em Fortaleza no final de 2019, ainda durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

"O que nós vamos fazer para somar a essa ideia é ter uma cidade com plano diretor mais moderno, mais altivo, que dê condições da cidade crescer. Vamos fazer ainda no primeiro semestre um seminário de formação sobre o plano", detalhou o presidente.

De acordo com Gardel, a ideia é que as audiências públicas com participação da população para contrução do plano comecem em breve.

Além disso, o presidente da Câmara destacou que, em sua gestão, deverá dar protagonismo às ações da Escola do Parlamento. De acordo com ele, a ideia é que a escola sirva para, além de capacitar servidores, vereadores e assessores, mediar "grandes debates da cidade".

"Isso parte de uma discussão mais apronfundada da cidade. O que pensamos por exemplo sobre energia renováveis? A Escola do Parlamento vai centralizar esse debate, para também muninciar os vereadores", concluiu.

Nova mesa

Gardel Rolim foi eleito presidente da Câmara de Fortaleza por unanimidade. O vereador que antes era líder do prefeito José Sarto (PDT), inclusive, classifica como "incomum" o movimento de assumir a presidência da Casa após ter atuado na liderança do Executivo.

Além de Gardel, compõem o comando da Casa no biênio 2023-2024 os seguintes vereadores: 1º vice, Paulo Martins (PDT); 2º vice, Renan Colares (PDT); 3ª vice, Cláudia Gomes (PSDB); 1º secretário, Bruno Mesquita (Pros); 2º secretário, Fábio Rubens (PSB); 3ª secretária, Kátia Rodrigues (Cidadania); 1ª vogal, Ana Aracapé (PL); 2º vogal, Luciano Girão (PP); e 3ª vogal, Estrela Barros (Rede).

O grupo que sucede o comando de Antônio Henrique na Câmara foi eleito em chapa única, em 1º de dezembro, com a aprovação de todos os 43 parlamentares.