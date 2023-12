Câmara de Fortaleza aprova título de cidadão fortalezense ao ex-presidente Jair Bolsonaro

A concessão do título de cidadão fortalezense ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou à pauta da Câmara Municipal nesta terça-feira (12), com mais uma rodada de debates acalorados. A matéria foi retirada de discussão na última quinta-feira (7) pelo autor Julierme Sena (União) para que ele pudesse estar presente para argumentar em defesa.

Novamente, o tema dividiu a opinião dos vereadores nos discursos, apesar de ter sido aprovada com um placar de 20 a 12. Houve três abstenções. Puxaram as críticas ao ex-presidente os vereadores do PT, do PSB e do Psol, a exemplo de Gabriel Aguiar, Adriana Almeida, Adriana Gerônimo, Moura Taxista e Dr. Vicente, além de Ronivaldo Maia (sem partido) e de Júlio Brizzi (PDT).

Veja também

Já nomes do PSD, PDT, SD, PL, PSDB e União Brasil defenderam Bolsonaro, como Inspetor Alberto, Jorge Pinheiro, Márcio Martins, Carlos Mesquita, Adail Junior e PPcell. Os três últimos, inclusive, são vice-líderes do Governo Sarto, e votaram a favor da concessão do mesmo título ao deputado federal André Fernandes (PL), aliado bolsonarista, na última semana.

Mesquita criticou os colegas contrários à homenagem e defendeu a comenda a Bolsonaro, ressaltando que ele obteve mais de 600 mil votos na Capital em 2022. O mesmo fez Adail Júnior e PPcell, este que lembrou que votou no candidato do PL no ano passado contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno.

O presidente do PL Ceará, deputado Carmelo Neto, fez uma videochamada com o ex-presidente e aliados para comunicar o resultado da votação.

Veja como votaram os vereadores sobre homenagem a Bolsonaro: