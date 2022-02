Bolsonaro volta da Rússia, sobrevoa Petrópolis e pousa na cidade: 'é uma imagem de guerra'

Após compromissos políticos na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil nesta sexta-feira (18) e já sobrevoou as áreas atingidas pelo temporal em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Até agora, o Corpo de Bombeiros confirmou a morte de 123 pessoas. Conforme o Instituto Médico-Legal (IML), são 79 mulheres e 41 homens, sendo 21 menores de idade. Ao todo, 70 corpos foram identificados e outros 36 liberados.

"Vi uma intensa destruição. É uma imagem de guerra, lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis", avaliou o mandatário ao pousar na cidade.

Antes, quando ainda estava no aeroporto do Galeão, Bolsonaro fez uma transmissão nas redes sociais ao lado do governador do Rio, Cláudio Castro, e de autoridades do governo federal.

"Estou aqui na base aérea do Galeão, Rio. Estamos aguardando teto para podermos decolar para Petrópolis para, in loco, tomarmos conhecimento do que aconteceu com mais profundidade, bem como anunciar para autoridades locais as ações do governo federal", disse.

Bolsonaro também afirmou novamente que, ainda da Rússia, entrou em contato com os ministros e o governador Cláudio Castro para falar sobre a "catástrofe".

A gente lamenta e pede a Deus que conforte todos os familiares. Somos solidários a todos os nossos irmãos e tudo faremos para minorar o sofrimento do povo da região".

Ações

Ainda na manhã desta sexta-feira (18), o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, informou que o governo federal liberou, até agora, pouco mais de R$ 2 milhões. Este valor seria a "primeira parte" da ajuda para Petrópolis.

"Estamos fazendo uma série de planos com a Prefeitura de Petrópolis de recursos subsequentes da retomada e da construção", ponderou.

O titular da Pasta também garantiu que, a pedido de Bolsonaro, está elaborando uma nova medida provisória para reforçar o orçamento no valor de R$ 500 milhões.



"Já tivemos cerca de R$ 750 milhões liberados. E, com a medida provisória até segunda-feira, teremos mais de R$ 1 bilhão à disposição de Petrópolis e outros Estados afetados por catástrofes climáticas", disse.