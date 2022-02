Brasil e Rússia têm 'muito a colaborar' na defesa, petróleo e agricultura, diz Bolsonaro a Putin

Jair Bolsonaro (PL) iniciou na manhã desta quarta-feira (16) a agenda oficial em Moscou, na Rússia. Às 7h40, no horário de Brasília, ele se reuniu com o presidente Vladimir Putin, a quem afirmou que os dois países têm "muito a colaborar em várias áreas".

"Defesa, petróleo e gás, agricultura. As reuniões estão acontecendo. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui são o retrato para o mundo de que nós podemos crescer muito com as nossas relações bilaterais", disse Bolsonaro ao líder russo.

Em resposta ao mandatário, Putin reforçou que a Rússia está retomando as relações interrompidas por causa da pandemia de Covid-19. Ele também frisou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Rússia na América Latina.

"Os principais ministros do seu governo visitaram Moscou. Hoje, foi realizado um encontro com os ministros das Relações Exteriores e da Defesa. Trabalhamos ativamente nos fóruns internacionais. É uma alegria recebê-lo e espero que nosso encontro seja produtivo. O Brasil é o principal parceiro comercial na região da América Latina. Bem-vindo".

Legenda: Bolsonaro acompanhou a cerimônia de colocação de coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido Foto: Maxim Shemetov/AFP

Homenagem a vítimas da Segunda Guerra Mundial

Antes de encontrar Vladimir Putin, Bolsonaro havia depositado uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, prática tradicional entre os chefes de Estado que visitam o país.

O monumento visitado pelo presidente brasileiro é uma homenagem aos soldados do exército russo mortos na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que não tiveram seus corpos identificados.

Na Rússia, o túmulo faz referência ao embate do então exército da comunista União Soviética contra os nazistas.