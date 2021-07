Após quatro dias internado, o presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, neste domingo (18). Boletim médico informa que o chefe do Executivo Nacional continuará em acompanhamento ambulatorial.

Bolsonaro estava internado desde a última quarta-feira (14) com um quadro de obstrução intestinal.

"O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, teve alta hoje do Hospital Vila Nova Star, da Rede D’Or. Ele estava internado desde a quarta-feira, 14 de julho, para tratar um quadro de suboclusão intestinal. Ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente", diz nota do hospital.

O presidente saiu andando da unidade de saúde por volta das 9h40 e conversou sem máscara com jornalistas, segundo informações do G1. Bolsonaro deve seguir para o Aeroporto de Congonhas para retornar à Brasília.

Presidente tem evolução satisfatória

Última atualização do estado de saúde do presidente antes da alta foi na sexta-feira (16). Conforme boletim, Bolsonaro aceitou bem o início da alimentação e "evoluiu satisfatoriamente".

Ele fez um exame de tomografia computadorizada do abdômen, "que evidenciou melhora do quadro de suboclusão". Ainda na sexta, o presidente compartilhou foto caminhando no hospital e escreveu nas redes sociais que estaria de "volta a campo" em breve.

Internado, presidente participou de inauguração

Neste sábado (17), o presidente participou de uma live transmitida durante a inauguração de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) em Missão Velha, na Região do Cariri. Em setembro de 2020, durante visita à região, ele informou ter sido cobrado por moradores para abertura de uma unidade do banco no Município.