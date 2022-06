Bolsonaro pretende criar três novos ministérios se for reeleito

O presidente Jair Bolsonaro (PL) informou que pretende criar até três novos ministérios, caso seja reeleito neste ano. O chefe do Executivo Nacional disse que o intuito é fazer uma melhor distribuição das pastas.

Bolsonaro disse que pretende "dividir melhor os ministérios", criando "no máximo mais três". Ele justificou pontuando que seriam ações para administrar melhor o País, pela "extensão do Brasil". As informações são do G1.

Ele ainda falou sobre um possível retorno do Ministério da Segurança Pública, que não existe desde o governo Michel Temer.

"Esse ministério [Segurança Pública] foi estudado. Pela extensão do Brasil, eu acho positivo o restabelecimento. Não só o desse, como alguns outros ministérios que não haja dúvida. Indústria e Comércio, por exemplo. Até a questão da Pesca pode ser estudada", respondeu o presidente em entrevista ao canal Agro+.

Em 2018, o presidente prometeu, em campanha, reduzir o número de ministérios, pois no governo Temer eram 29. No entanto, Bolsonaro começou o governo com 15 pastas, e agora já tem 23.

Debates

Bolsonaro também falou sobre a ida a debates, que vem causando polêmica. Ele já disse que pretende não comparecer aos que vão ocorrer no primeiro turno.

"É uma questão de estratégia, o primeiro turno. Nenhum presidente participou. Então quero deixar em aberto isso daí", comentou.

"No segundo vou participar de debates. Se eu for para o segundo turno, devo ir. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer dar pancada em mim e não vou ter tempo de responder", disse ele em entrevista no fim do mês passado.