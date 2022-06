Apoiadores de Bolsonaro promovem motocarreata em Fortaleza neste domingo (5)

Motoristas, ciclistas e motociclistas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) participam, na manhã deste domingo (5), de uma motocarreata em apoio ao atual chefe do Executivo nacional. O evento recebeu apoio de parlamentares alinhados ao presidente da República no Estado.

A concentração dos bolsonaristas começou logo no início da manhã no Parque Rio Branco, no bairro São João do Tauape. Houve a distribuição de bandeiras do Brasil, apitos e adesivos com o rosto do presidente para os militantes. Também foram vendidas camisetas e toalhas com referências ao mandatário e fazendo referência ao anos de 2022.

Nestas eleições Bolsonaro está filiado ao PL, que tem como número o "22". No trio, foi tocada música fazendo referência ao número "17", usado pelo presidente no pleito de 2018.

Conforme os organizadores, a motocarreata passará pelas avenidas Visconde do Rio Branco, Antônio Sales, Desembargador Moreira, Abolição e será encerrada na Praça Portugal, tradicional ponto de encontro de apoiadores do presidente.