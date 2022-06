Lula e sua esposa, Janja, foram diagnosticados com Covid-19

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua esposa, Rosângela Silva, a Janja, foram diagnosticados com Covid-19. A informação foi compartilhada na noite deste domingo (5), nas redes sociais do ex-presidente.

De acordo com o comunicado, Lula está assintomático e Janja apresenta sintomas leves da doença. "Os dois estão bem" e isolados, garante a assessoria do pré-candidato à presidência da República.

Segundo o g1, a assessoria de Lula informou, também, que as agendas de segunda-feira (6) e terça-feira (7) do ex-presidente estão canceladas.

Casamento

Lula e Janja se casaram recentemente, no dia 18 de maio, em São Paulo. A cerimônia foi restrita, para aproximadamente 200 convidados.

Estiveram presentes artistas e políticos como o pré-candidato a vice-presidente na chapa com Lula, Geraldo Alckmin (PSB), a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), o pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (PSB), o cantor Chico Buarque, a cantora Daniela Mercury, a cantora Duda Beat, o economista e ex-BBB Gil do Vigor, dentre outros.