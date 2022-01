O presidente Jair Bolsonaro (PL) está internado e realiza exames, desde as primeiras horas desta segunda-feira (3), para investigar uma suspeita de uma nova obstrução intestinal no hospital Vila Nova Star, São Paulo. A informação foi confirmada pelo médico-cirurgião responsável pelo procedimento após o gestor levar uma facada no abdome, em setembro de 2018, Antônio Luiz Macedo, em entrevista ao Uol.

O profissional, que está em viagem nas Bahamas, informou que retornará ao país ainda nesta segunda, e deve se dirigir à capital paulista para tratar o político. A previsão de desembarque na cidade é no período da tarde.

O Palácio do Planalto ainda não se manifestou sobre o caso. Assim que o fizer, será acrescentado neste material.

Bolsonaro está sob tutela da equipe do médico e, como ainda está sendo investigado o quadro de saúde dele, não há certeza sobre a necessidade de realização de uma nova cirurgia, informou Antônio Luiz Macedo à publicação. O especialista ainda detalhou que, até o momento, a suspeita é de uma nova obstrução intestinal.

Antônio Luiz Macedo médico-cirurgião "Ele fará tomografia e mais exames para sabermos o que há no abdômen. Ainda não sabemos, mas pode ser causado, por exemplo, por alimento mal mastigado, entre outros fatores."

Se a hipótese se confirmar, essa não será a primeira vez que o presidente apresenta um quadro do tipo. Em julho de 2021, Bolsonaro ficou quatro dias internado na mesma unidade hospitalar para também tratar uma obstrução intestinal. Na época, a equipe médica chegou a cogitar submetê-lo a uma cirurgia, mas a possibilidade foi descartada após o intestino do paciente voltar a funcionar normalmente.

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava o gestor de Santa Catarina, onde ele passou uns dias de folga, pousou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no início da madrugada desta segunda-feira. Do local, uma comitiva seguiu direto para o hospital Vila Nova Star.

Histórico hospitalar

Desde o incidente da facada que levou no abdome, em Juiz de Fora, Minas Gerais, durante as eleições de 2018, o presidente já foi submetido a seis passagens por unidades hospitalares. São elas: