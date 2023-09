Assessora de Anielle Franco é exonerada de Ministério após postagem sobre torcida do São Paulo

O Ministério da Igualdade Racial informou, em nota divulgada na tarde desta terça-feira (26), que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial da pasta.

Durante a partida entre São Paulo e Flamengo, pela final da Copa do Brasil, no último domingo (24), a assessora especial do Ministério da Igualdade Racial fez postagens em seu Instagram chamando a torcida do São Paulo de “branca, descendente de europeu safado”. Além disso, afirmou que a diretoria do Flamengo era "fascista" e que era uma "morte horrível" entrar no estádio do Morumbi em um carro da Polícia Federal.

Assuntos relacionados

Em nota, o Ministério disse que "reafirma seu compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial, a partir de princípios como a transparência e o cuidado" e que, de acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento da missão institucional, informa que "Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje", diz trecho do comunicado.

"As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR", informou.

Veja publicação

Segundo o governo, o Comitê de Integridade, Transparência, Ética e Responsabilização vai investigar o caso e atuar para prevenir ocorrências que contrariem os princípios norteadores da missão do Ministério.

Pronunciamento de Anielle Franco

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, se manifestou após os comentários polêmicos publicados pela assessora. De acordo com Julio Casares, presidente do São Paulo, a parlamentar entrou em contato e pediu desculpas pelo ocorrido, afirmando que "medidas serão tomadas".

Em publicação no Instagram, Henrique Gomes, o “Baby”, presidente da Torcida Independente, do time paulista, disse que ficou “enojado” com a fala e havia cobrado a demissão imediata de Marcelle. Segundo o líder da organizada, Anielle fez uma ligação para ele, pedindo desculpas à torcida do São Paulo.

Leia a nota do Ministério na íntegra

"Ministério da Igualdade Racial reafirma seu compromisso inegociável com a promoção de direitos e com a igualdade étnico-racial, a partir de princípios como a transparência e o cuidado.

Com nove meses de atual gestão e um legado de luta de muitas e muitos que constroem as políticas de enfrentamento ao racismo no país, reerguemos a agenda de ações afirmativas e colocamos em prática medidas fundamentais de inclusão e valorização da população negra.

Esta é uma luta que se configura como compromisso de governo e política de Estado, por isso seguiremos realizando as transformações sociais que a sociedade brasileira e os povos negros, quilombolas e ciganos almejam, prezando pela boa conduta das servidoras e servidores que compõem o nosso quadro.

De acordo com esses princípios, e para evitar que atitudes não alinhadas a esse propósito interfiram no cumprimento de nossa missão institucional, informamos que Marcelle Decothé da Silva foi exonerada do cargo de Chefe da Assessoria Especial deste Ministério na data de hoje. As manifestações públicas da servidora em suas redes estão em evidente desacordo com as políticas e objetivos do MIR.

Recém-instalado pelo Ministério, o Comitê de Integridade, Transparência, Ética e Responsabilização - instância interna de debate e deliberação sobre situações que envolvam temas de transparência, integridade pública, ética e questões disciplinares de caráter abrangente – vai investigar o caso e atuar para prevenir ocorrências que contrariem os princípios norteadores da missão do Ministério".